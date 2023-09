Historiese klimaatverskuiwings het 'n rol in vroeë menslike kruising gespeel

’n Nuwe studie wat in die joernaal Science gepubliseer is, onthul dat fluktuasies in atmosferiese CO2-vlakke en gevolglike veranderinge in klimaat en plantegroei beduidende faktore was wat beïnvloed het wanneer en waar vroeë menslike spesies gekruis het. Moderne mense het 'n klein persentasie DNA wat geërf word van ander hominienspesies soos Neanderdalmense en Denisovans.

Die studie, wat deur 'n internasionale span klimaatkundiges en paleo-bioloë van Suid-Korea en Italië uitgevoer is, het paleo-antropologiese bewyse, genetiese data en superrekenaarsimulasies van vorige klimate gebruik om die patrone van kruisteling tussen verskillende spesies te verstaan. Hulle het gevind dat Neanderdalmense en Denisovane verskillende omgewingsvoorkeure het. Denisovans was beter aangepas by koue omgewings, soos boreale woude en toendra-sones, terwyl Neanderdalmense gematigde woude en grasvelde verkies het.

Die navorsers het rekenaarsimulasies gebruik om die geografiese oorvleueling van hierdie verskillende habitatte tydens warm interglasiale periodes te ontleed. Hulle het gevind dat daar gedurende hierdie tydperke van oorvleueling meer geleenthede was vir ontmoetings en interaksies tussen die spesies, wat die waarskynlikheid van kruising verhoog. Die simulasies het ook ooreenstem met bekende episodes van kruisteling wat ongeveer 78,000 120,000 en XNUMX XNUMX jaar gelede plaasgevind het.

Om die klimaatsdrywers van kruising verder te verstaan, het die navorsers ondersoek hoe plantegroeipatrone oor Eurasië in die afgelope 400,000 2 jaar verander het. Hulle het ontdek dat verhoogde vlakke van atmosferiese COXNUMX en ligte interglasiale toestande 'n weswaartse uitbreiding van gematigde woud in Sentraal-Eurasië veroorsaak het, wat verspreidingskorridors vir Neanderdalmense in Denisovan-gebiede geskep het.

Een van die uitdagings wat die navorsers in die gesig gestaar het, was om die voorkeurklimaattoestande vir Denisovans te skat, aangesien daar beperkte data beskikbaar is. Hulle het egter nuwe statistiese instrumente ontwikkel om bekende voorvaderlike verhoudings tussen menslike spesies te verreken, wat hulle in staat stel om potensiële Denisovan-habitatte te skat. Verbasend genoeg het die ontleding aangedui dat Noord-Europa 'n geskikte omgewing vir Denisovans kon gewees het, benewens Rusland en China.

Hierdie studie verskaf waardevolle insigte in die verband tussen klimaatsverandering, habitatverskuiwings en menslike genetiese diversifikasie. Deur hierdie historiese patrone te verstaan, kan navorsers die genetiese spore van kruisteling in verskillende bevolkings verder ondersoek en 'n beter begrip van ons gedeelde afkoms kry.

