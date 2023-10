Koelmiddellek op Russiese Module van Internasionale Ruimtestasie stop

’n Koelmiddellek op die Russiese module van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) het blykbaar opgehou twee dae nadat dit ontdek is. Die lekkasie, wat op 9 Oktober begin het, het geen gevaar vir die ruimtevaarders op die ruimtestasie ingehou nie. As 'n voorsorgmaatreël het NASA egter twee geskeduleerde ruimtewandelings uitgestel terwyl hulle die situasie ondersoek. Die lekkasie is deur kameras in NASA se Sendingbeheer in Houston geïdentifiseer, en dit is bevestig deur ruimtevaarder Jasmin Moghbeli aan boord van die ISS.

Die lekkasie het plaasgevind op die rugsteunverkoeler van die Russiese Nauka Multipurpose Laboratory Module (MLM), wat oorspronklik bedoel was vir 'n ander Russiese module genaamd Rassvet. Die lekkasie het geen impak op die bemanning of die bedrywighede van die ruimtestasie nie, aangesien die primêre verkoeler van Nauka steeds normaal funksioneer. Hierdie lekkasie is die jongste in 'n reeks koelmiddellekkasies wat die afgelope maande op Russiese ISS-toerusting voorgekom het. Die oorsaak van hierdie lekkasies word nog ondersoek, met bespiegelings van 'n sistemiese probleem.

Ammoniak word gebruik om die ISS-stelsels af te koel omdat dit afvalhitte genereer. Die koelmiddel sirkuleer deur koue plate en hitteruilers om die hitte te verwyder, en dan stel dit die hitte vry in die ruimte deur verkoelers. Die lekkende verkoeler op Nauka sal herstel word, sodat die koelmiddel kan voortgaan om te funksioneer. Dit is opmerklik dat daar in die verlede ander voorvalle met Russiese toerusting op die ISS was, insluitend 'n sagteware wanfunksie op Nauka wat 'n kort noodsituasie veroorsaak het en 'n gat gevind in 'n Sojoes-ruimtetuig wat later gelap is.

Die Internasionale Ruimtestasie is geskeduleer om bedrywighede voort te sit tot minstens 2030. Terwyl spanning tussen Rusland en ander ISS-vennote toegeneem het as gevolg van Rusland se voortgesette inval in die Oekraïne, het NASA-amptenare verklaar dat verhoudings rakende die ISS normaal bly.

Bron: Space.com, Live Science