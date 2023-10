Die Majestic Valles Marineris: Mars-ekwivalent van die Grand Canyon

'n Hypnotiserende video wat deur die Europese Ruimte-agentskap (ESA) vrygestel is, wys die ontsagwekkende uitgestrektheid van Valles Marineris op Mars, 'n kolossale canyon wat 'n verbysterende 2,500 XNUMX myl in deursnee strek. Valles Marineris, wat die Rooi Planeet se ekwivalent van die Aarde se Grand Canyon genoem word, is 'n besienswaardigheid om te aanskou.

Die video neem kykers op 'n opwindende oorbrug van die Noctis Labyrinthus, of die "labirint van die nag," 'n segment van Valles Marineris wat oor 740 myl strek. Hierdie unieke netwerk van steil valleie word omring deur hoë vulkane, wat volgens wetenskaplikes 'n deurslaggewende rol gespeel het in die vorming van hierdie buitengewone canyons. Hul navorsing dui daarop dat hierdie vulkane miljarde jare gelede die Marskors laat rek en kraak het.

Hierdie boeiende beeldmateriaal is geskep met behulp van gevorderde stereobeelde van die streek wat deur ESA se Mars Express-wentelbaan vasgevang is, naatloos geïntegreer met bestaande topografiese data. Die skaal van Valles Marineris is werklik verbysterend. Met sommige valleie wat tot 18.6 myl in deursnee meet en 'n asemrowende diepte van 3.7 myl, plaas dit die Aarde se Grand Canyon, wat oor 18 myl strek en dieptes van tot 1.1 myl bereik, in perspektief.

Die Mars-landskap binne Valles Marineris word gekenmerk deur kolossale grondverskuiwings, wat veroorsaak dat gedeeltes van die canyonmure ineenstort en groot hoeveelhede sand oor die valleivloere versprei. Veral een van hierdie grondverskuiwings, waargeneem deur NASA se Viking Orbiter, strek 'n verstommende 25 myl oor die valleivloer.

Benewens grondverskuiwings, het die meedoënlose Marswinde imposante sandduine in die streek gebeeldhou, wat bygedra het tot die anderwêreldse skoonheid van Valles Marineris.

Baie oor Valles Marineris bly steeds 'n raaisel. Terwyl die vorming van die Aarde se Grand Canyon toegeskryf kan word aan die erosiewe kragte van die Colorado-rivier, het die Mars-ekwivalent hoofsaaklik die gevolg van tektoniese breuke in die planeet se kors. Nietemin, wetenskaplikes spekuleer dat water miljarde jare gelede 'n rol gespeel het in die vorming van die canyon se landskap.

Die asemrowende beeldmateriaal wat deur ESA se Mars Express-wentelbaan verskaf word, stel ons in staat om ons te verwonder aan die blote omvang en ingewikkelde besonderhede van Valles Marineris, wat 'n kykie bied in die fassinerende geologiese geskiedenis van die Rooi Planeet se majestueuse canyons.

Bron: Europese Ruimte-agentskap (ESA), NASA