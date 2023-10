Wetenskaplikes skep en stabiliseer seldsame gelaaide goue ioon vir nuwe gebruike

Wetenskaplikes van Stanford Universiteit, die Universiteit van Kalifornië, Berkeley en McGill Universiteit in Kanada het suksesvol 'n seldsame gelaaide variasie van goud genaamd Au2+ geskep en gestabiliseer. Hierdie deurbraak maak voorsiening vir 'n reeks nuwe toepassings vir hierdie intrige elementêre metaal.

Die unieke eienskappe van goudatome, met hul groot positiewe lading, is te danke aan die groot aantal protone in hul kerne. Hierdie kragte, gekombineer met die uitwerking van spesiale relatiwiteit op hul versnelling, maak sekere rangskikkings van elektrone meer waarskynlik as ander. As gevolg hiervan is die verlies van een of drie elektrone meer algemeen as die verlies van twee.

Om die Au2+-ione te stabiliseer, het die chemici hulle vasgevang in 'n kristallyne materiaal wat 'n haliedperovskiet genoem word, wat algemeen in sonpanele en elektroniese toestelle gebruik word. Die spesifieke konfigurasie van elemente in die kristal het die unieke toestand van die Au2+ ione bewaar. Deur 'n formule te gebruik wat sesiumchloriedsout, Au3+-chloried, water, soutsuur en 'n klein hoeveelheid vitamien C bevat, kon die wetenskaplikes Au3+-ione in Au2+ omskep deur die skenking van 'n elektron.

Goud is bekend vir sy smeebaarheid en weerstand teen chemiese reaksies, wat dit 'n gewenste element vir verskeie toepassings maak. Met die ontdekking van 'n stabiele vorm van Au2+, sal verdere navorsing fokus op die bestudering van die optiese en elektroniese eienskappe daarvan. Hierdie eienskappe kan moontlik gewysig en gebruik word in velde soos elektronika.

Die suksesvolle sintese van die stabiele Au2+ perovskiet is aanvanklik met verbasing deur die wetenskaplikes begroet. Hulle is egter nou opgewonde om die moontlikhede wat hierdie nuwe materiaal bied, te verken. Die navorsing is in Nature Chemistry gepubliseer.

