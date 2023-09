Waarom mitochondriale DNA van moeders oorgedra word

’n Onlangse studie wat in Nature Genetics gepubliseer is, het lig gewerp op die rede waarom mitochondriale DNS (mtDNA) hoofsaaklik van moeders na hul nageslag oorgedra word. Mitochondria, bekend as die kragstasies van selle, produseer die energie wat nodig is vir sellulêre funksies. Hierdie organel word geheel en al gemaak van die genetiese resep wat in 'n ma se DNA gevind word, terwyl 'n pa se mtDNS geen rol speel nie.

Navorsing wat op menslike spermselle gedoen is, het geen ongeskonde mtDNS voor bevrugting gevind nie, wat aandui dat manlike mtDNS in die mitochondria afwesig is. Die skrywers van die studie het tot die gevolgtrekking gekom dat menslike spermatosoa sonder mtDNA is en dat die mitochondriale genoom meestal van die moeder in soogdiere geërf word.

Een moontlike verklaring vir hierdie verskynsel is die hoër mutasietempo van die mitochondriale genoom in vergelyking met die kerngenoom. Tydens seldeling word mitochondria ewekansig onder dogterselle versprei, wat daartoe kan lei dat sommige selle onvoldoende mitochondria ontvang. Dit kan lei tot verhoogde mutasies en splitsing in mtDNA. Spermselle het 'n beperkte lewensduur en moet groot hoeveelhede energie verbruik om 'n eiersel vir bevrugting te bereik. Die teenwoordigheid van mtDNA in spermselle kan mutasies ophoop as gevolg van hul vinnige energieverbruik.

Daarteenoor maak eierselle nie staat op hul eie mitochondria vir energie nie. Hulle verkry energie van naburige selle, wat hulle in staat stel om gesonde mtDNA te bewaar om aan toekomstige geslagte oor te dra. Dit verklaar waarom moederlike oorerwing van mtDNA algemeen voorkom.

Alhoewel hierdie studie insigte verskaf oor die moederlike oorerwing van mtDNA, verduidelik dit nie seldsame gevalle waar mtDNA-oordrag blykbaar van albei ouers af kom nie. Hierdie bevindinge kan egter help om vrugbaarheidsversteurings te verstaan ​​wat deur eiers of sperms oorgedra kan word. Verder het onlangse vooruitgang in mitochondriale vervangingsterapie die geboorte van kinders met DNA van drie verskillende mense moontlik gemaak, wat die potensiaal vir geteikende mutasies en genetiese siektes beklemtoon. Ten spyte van die belangrike rol van mtDNA in die lewe, is daar nog baie om te leer oor die oorsprong en funksies daarvan.

Bronne: Nature Genetics