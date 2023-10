Alternatiewe metode verminder berekeningstyd vir absorpsiespektrumsimulasie

’n Alternatiewe metode van berekening is ontwikkel deur fisikus Tárcius Nascimento Ramos en sy span om die tyd wat nodig is vir rekenaarsimulasie van absorpsiespektra te verminder. Die metode, bekend as INDO/S (Intermediate Neglect of Differential Overlap with Spectroscopic Parameterization), bied 'n meer doeltreffende en koste-effektiewe benadering in vergelyking met die tans dominante digtheid funksionele teorie (DFT) metode.

Simulasie is 'n noodsaaklike hulpmiddel in die bestudering van molekules met 'n hoë waarskynlikheid om lae-energie fotone te absorbeer. Hierdie molekules het 'n wye reeks toepassings, insluitend hoë-resolusie mikroskopie, databerging en medisinale behandelings. Om groot molekules te simuleer vereis egter aansienlike rekenkrag, wat dikwels dae of selfs maande neem om te verwerk.

Die INDO/S-metode, alhoewel as benaderd van aard beskou word, het geblyk hoogs doeltreffend te wees in teoretiese studies van groot molekulêre verbindings. Deur rekenkundige duur berekeninge te vervang met getabuleerde waardes afgelei van eksperimentele spektroskopiese data, het die metode die berekeningstyd aansienlik verminder tot ongeveer vier uur op 'n konvensionele rekenaar.

Ramos en sy span het die INDO/S-metode gebruik om die een- en twee-foton-absorpsiespektra van 'n groot molekule afkomstig van stilbeen te bestudeer. Die molekule, wat uit meer as 200 koolstof-, suurstof- en waterstofatome bestaan, het unieke uitdagings gebied vanweë sy buigsaamheid en vormveranderende eienskappe.

Deur die absorpsiespektra van hierdie molekules op 'n mikroskopiese vlak te karakteriseer, het die navorsers gevind dat die semi-empiriese INDO/S-metode die geskikste was om die absorpsie-eienskappe van groot molekules in oplossing te voorspel. Hierdie bevindings het belangrike implikasies vir molekulêre ingenieurs wat poog om nuwe verbindings met groter doeltreffendheid in verskeie toepassings te ontwikkel.

Een van die belangrikste voordele van twee-foton absorpsie is die hoë ruimtelike resolusie, wat dit geskik maak vir mikroskopie beelding van diep weefsels met minimale skade aan omliggende strukture. Boonop maak twee-fotonabsorpsie die skepping van presiese 3D-strukture vir databergingsdoeleindes moontlik met hoëdigtheid-enkodering per volume.

Hierdie studie verteenwoordig 'n beduidende stap vorentoe in die veld van rekenaarmodellering van absorpsiespektra en open nuwe moontlikhede vir rekenaarondersoeke van komplekse molekulêre sisteme.

