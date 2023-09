AlphaMissense: 'n Nuwe KI-model vir die voorspelling van Missense-variante

Navorsers het 'n baanbrekende KI-model genaamd AlphaMissense ontwikkel, wat die patogenisiteit van menslike proteoomwye missense-variante akkuraat voorspel en karakteriseer op die enkele aminosuurvervangingsvlak. Hierdie model is 'n aanpassing van die hoogs akkurate proteïenstruktureringsmodel, AlphaFold (AF), met bykomende argitektoniese wysigings.

Missense-variante is genetiese veranderinge wat proteïene beïnvloed deur die aminosuurvolgorde te verander. Alhoewel slegs 'n klein persentasie van hierdie variante as patogenies of benigne geklassifiseer is, is die akkurate voorspelling van hul funksies noodsaaklik vir die begrip van siektes en die ontwikkeling van geteikende terapieë. Bestaande voorspellende modelle het egter beperkings wat hul doeltreffendheid in die presiese bepaling van die betekenis van hierdie variante belemmer.

AlphaMissense oorkom hierdie uitdagings deur AlphaFold se vermoë in te sluit om veelvuldige volgorde-belynings (MSA's) te verstaan ​​en evolusionêre beperkings van verwante rye te leer. Die model is opgelei met swak etikette, soos benigne variante en hipotetiese patogeniese variante, om menslike kurasie-vooroordele te versag. Dit presteer beter as bestaande modelle wat op kliniese databasisse opgelei is en toon aansienlike verbeterings in die voorspelling van patogenisiteit binne spesifieke siekte-geassosieerde gene.

Een van die noemenswaardige kenmerke van AlphaMissense is sy vermoë om verskille in die effek van individuele variante binne evolusionêr-beperkte domeine vas te lê. Die model neem ook proteïenstruktuur en aminosuurverspreidings in ag, wat voorspellings maak wat ooreenstem met bekende biologiese beginsels.

Om die akkuraatheid van AlphaMissense te bekragtig, het die navorsers uitgebreide toetse op missense-variante van die ClinVar-databasis uitgevoer. Die model het 'n hoë area onder die ontvangeroperateurkurwe (auROC) behaal en het uitstekende werkverrigting in vergelyking met ander modelle getoon.

Die vrystelling van AlphaMissense bied waardevolle hulpbronne vir die navorsingsgemeenskap, insluitend missense variant voorspellings, gene-vlak patogenisiteit voorspellings, en voorspellings vir alle moontlike missense variante en aminosuur substitusies. Hierdie hulpbronne sal verdere ondersoeke na die funksionele betekenis van missense-variante fasiliteer en bydra tot vooruitgang in genetiese navorsing.

Algehele, AlphaMissense verteenwoordig 'n beduidende deurbraak in die voorspelling van missense variant effekte en het die potensiaal om ons begrip van genetiese siektes te verbeter en kliniese diagnostiek en terapieë te verbeter.

