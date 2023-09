"Ring of Fire" Sonsverduistering om die lug oor die VSA te genade

'n Seldsame hemelse gebeurtenis bekend as 'n ringvormige sonsverduistering, ook na verwys as die "ring van vuur" sonsverduistering, sal op Saterdag, 14 Oktober in die lug oor die VSA sigbaar wees. Tydens hierdie tipe verduistering is die Maan by die verste punt in sy wentelbaan van die Aarde af, wat die Son gedeeltelik verberg en 'n helder ring sonlig om die Maan skep.

Die ringvormige verduistering kan slegs gesien word binne 'n smal baan van ringvormigheid wat strek van Oregon tot Texas, dele van Mexiko, Sentraal-Amerika en Suid-Amerika. In die VSA begin die verduistering in Oregon om 9:13 vm. PDT en eindig in Texas om 12:03 nm. CDT. Buite hierdie pad sal mense in die aangrensende VSA, Puerto Rico en dele van Alaska en Hawaii steeds 'n gedeeltelike sonsverduistering kan aanskou waar die Maan 'n deel van die Son bedek sonder om die "ring van vuur"-effek te skep.

Om die verduistering veilig waar te neem, moet kykers spesiale oogbeskerming soos verduisteringbril of 'n gespesialiseerde sonfilter gebruik. Indirekte kykmetodes, soos 'n pengatprojektor, kan ook gebruik word om die verduistering te kyk sonder om direk na die Son te kyk.

NASA sal regstreekse dekking verskaf van die ringvormige sonsverduistering op NASA TV, die agentskap se webwerf en sosiale media-platforms van 11:30 tot 1:15. Daarbenewens sal 'n media-telekonferensie gehou word op Dinsdag, 26 September om 4:XNUMX EDT om die sonsverduistering te bespreek.

Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie ringvormige sonsverduistering net 'n voorskou is van die volgende groot sonsverduistering, 'n totale sonsverduistering, wat op 8 April 2024 sal plaasvind. Die totale sonsverduistering sal die VSA van Texas na Maine deurkruis. nog 'n ongelooflike hemelverskynsel vir hemelkykers om te aanskou.

Bron: NASA Son en Ruimte (@NASASun)