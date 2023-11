Britse Ruimte-agentskap beplan die hele Britse ruimtemissie om grense van menslike kennis te verskuif

Die Britse Ruimte-agentskap (UKSA) begin met 'n ambisieuse heel-VK-ruimtesending wat daarop gemik is om die grense van menslike kennis te verskuif en navorsing te doen wat nie op Aarde gedoen kan word nie. In 'n onlangse aankondiging het die UKSA sy vennootskap met die Amerikaanse maatskappy Axiom Space onthul, wat sal sien dat Britse ruimtevaarders vir tot twee weke in die ruimte gelanseer word om wetenskaplike navorsing uit te voer.

Alhoewel daar nog geen spesifieke datums vir die missie vasgestel is nie, het Paul Bate, UKSA se uitvoerende hoof, gesê dat beide organisasies vinnig werk om dit so gou moontlik te laat gebeur. Die ondertekening van die memorandum van verstandhouding (MOU) tussen die twee entiteite maak voorsiening vir 'n omvattende eksplorasie- en beplanningsproses, insluitend die wetenskaplike navorsing, bemanningsvaardighede en uitreikaktiwiteite.

Wat hierdie missie uniek maak, is die samewerking met kommersiële vennote, wat nuwe benaderings tot die uitvoer van navorsing in die ruimte bekendstel. Mnr. Bate het die waarde van kollektiewe leer beklemtoon en begrip van die risiko's verbonde daaraan om die grense van kennis te verskuif. Samewerking maak voorsiening vir die integrasie van die beste praktyke en hulpbronne van verskeie belanghebbendes, wat ruimteverkenning 'n ware spansport maak.

Hierdie missie maak 'n magdom navorsingsmoontlikhede oop. Dr. Peggy Whitson, voormalige NASA-ruimtevaarder en direkteur van menslike ruimtevlug by Axiom, het die potensiaal beklemtoon om versnelde veroudering, kankergroei en beenverlies in mikroswaartekrag te bestudeer. Hierdie unieke toestande in die ruimte bied 'n modelstelsel om dwelms en tegnieke te toets om hierdie effekte op te spoor en te minimaliseer. Die kennis wat uit sulke navorsing verkry word, sal mense op Aarde bevoordeel, wat lei tot verbeterde begrip en vooruitgang in mediese behandeling.

Britse universiteite, navorsingsinstellings en industrie word uitgenooi om hul idees by te dra vir eksperimente en tegnologiedemonstrators wat tydens die twee weke lange sending uitgevoer kan word. Die doel is om munt te slaan uit die kundigheid en kreatiwiteit binne die Britse ruimtebedryf om beduidende bydraes tot wetenskaplike kennis en tegnologiese innovasie te maak.

Hierdie heel-VK-ruimtesending is 'n opwindende mylpaal vir die Britse ruimtesektor en dien as 'n bewys van die samewerkende aard van ruimteverkenning. Deur die grense van menslike kennis in die ruimte te verskuif, maak die VK merkwaardige vordering in die bevordering van wetenskaplike navorsing en demonstreer sy verbintenis om die grense van ruimteverkenning te bevorder.

FAQ

Wat is die doel van die hele Britse ruimtesending?

Die doel van die hele Britse ruimtesending is om die grense van menslike kennis te verskuif en navorsing te doen wat nie op Aarde gedoen kan word nie.

Met wie werk die Britse ruimteagentskap saam vir hierdie sending?

Die UK Space Agency werk saam met die Amerikaanse maatskappy Axiom Space vir hierdie missie.

Watter soort navorsing kan tydens die sending gedoen word?

Die potensiële navorsingsareas sluit in die bestudering van versnelde veroudering, kankergroei en beenverlies in onder meer mikroswaartekrag.

Waartoe word Britse universiteite, navorsingsinstellings en nywerheid geroep?

Daar word 'n beroep op hulle gedoen om hul idees te deel vir eksperimente en tegnologiedemonstrators wat tydens die twee weke lange sending uitgevoer kan word.