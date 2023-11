Nuwe artikel: Die Verenigde Koninkryk sluit aan by die kommersiële pad na menslike ruimtevlug

Die Britse Ruimte-agentskap het 'n beduidende stap vorentoe geneem in sy ruimteverkenningspogings deur 'n ooreenkoms met Axiom Space, 'n Amerikaanse maatskappy, te onderteken om saam te werk aan 'n ruimtesending wat vier ruimtevaarders uit die VK sal insluit. Hierdie missie sal na verwagting die SpaceX Crew Dragon-voertuig gebruik en die ruimtevaarders na die Internasionale Ruimtestasie (ISS) vervoer.

Terwyl besonderhede oor die samestelling van die bemanning nog na vore kom, dui verslae daarop dat die span 'n reserwe-ruimtevaarder kan insluit wat deur die Europese Ruimte-agentskap (ESA) gekies is en twee kommersiële ruimtevaarders. Daar is selfs bespiegelings dat Tim Peake, die afgetrede ruimtevaarder en nasionale held, die sending kan beveel.

Hierdie ontwikkeling is 'n belangrike mylpaal vir die Verenigde Koninkryk, aangesien dit by ander nasies aansluit op die kommersiële pad na menslike ruimtevlug. Kommersiële befondsing speel ongetwyfeld 'n belangrike rol in die toekoms van ruimteverkenning. Deur hierdie onderneming aan te pak, posisioneer die VK homself om deel te neem aan die steeds groeiende ruimte-ekonomie, bevorder die demokratisering van die ruimte en inspireer toekomstige geslagte om studies in wetenskap en ingenieurswese te volg.

Voor 1998 het die Verenigde Koninkryk noemenswaardige ruimtevaarders opgelewer, insluitend Michael Foale en Helen Sharman. Die stigting van die Europese ruimtevaarderkorps in 1998 het egter gelei tot 'n verskuiwing in die seleksie van ruimtevaarders, met lidlande, insluitend die VK, wat aan die Europese Ruimteagentskap-proses deelgeneem het.

Vinnig vorentoe na 2009, toe Tim Peake 'n onverwagse toevoeging tot die Europese Ruimtevaardersentrum se keuse van nuwe ruimtevaarders geword het. Hierdie verrassende keuse het die weg gebaan vir die VK se groter betrokkenheid by die ESA se menslike ruimtevlugprogram.

Die landskap van ruimteverkenning het sedertdien vinnig ontwikkel, met vooruitgang en innovasies wat van private entiteite soos SpaceX en Blue Origin kom. Boonop is die Internasionale Ruimtestasie se leeftyd tot 2030 verleng, maar kommersiële maatskappye werk reeds aan die ontwikkeling van hul private ruimtestasies.

Axiom Space, gebaseer in Houston, is een so 'n maatskappy. Hul visie sluit in die bou van 'n operasionele ruimtestasie teen 2028, apart van die ISS. Intussen het Axiom kommersieel befondsde missies na die ISS begin uitvoer met behulp van SpaceX se Crew Dragon-voertuig. Hierdie missies het voormalige NASA-ruimtevaarders as bevelvoerders en nie-professionele persone gedra.

Alhoewel die spesifieke tydlyn vir die hele Britse bemanningsmissie nog bepaal moet word, word verwag dat dit deel sal wees van Axiom se toekomstige missies. Intussen word ESA se jongste ruimtevaarderklas, wat in 2022 gekies is, voorberei vir sendings na 'n lae Aarde-baan en verder, wat die groeiende geleenthede vir lande om deel te neem aan ruimteverkenning verder beklemtoon en toegang tot die ruimte te demokratiseer.

Die samewerking tussen die UK Space Agency en Axiom Space maak nie net deure oop vir die VK se deelname aan kommersiële ruimte-ondernemings nie, maar beklemtoon ook die toenemende belangrikheid van ruimtegebaseerde data en infrastruktuur om globale uitdagings soos klimaatsverandering, rampbestuur en globale gesondheid aan te spreek.

FAQ

1. Wat is die betekenis daarvan dat die VK 'n ooreenkoms met Axiom Space onderteken?

Deur 'n ooreenkoms met Axiom Space te onderteken, het die Verenigde Koninkryk by ander lande aangesluit op die kommersiële pad na menslike ruimtevlug. Dit verteenwoordig 'n beduidende stap vorentoe vir die Verenigde Koninkryk in terme van deelname aan die groeiende ruimte-ekonomie, die inspirasie van toekomstige geslagte, en die demokratisering van toegang tot die ruimte.

2. Wie kan deel wees van die hele Britse bemanningsmissie?

Die presiese samestelling van die bemanning word nog bepaal. Daar is egter aanduidings dat ’n reserwe-ruimtevaarder wat deur die Europese Ruimte-agentskap (ESA) gekies is en twee kommersiële ruimtevaarders deel van die sending sal wees. Daar is ook verslae wat daarop dui dat die sending deur die afgetrede ruimtevaarder Tim Peake beveel kan word.

3. Wat is Axiom Space se rol in hierdie samewerking?

Axiom Space, 'n VSA-gebaseerde maatskappy, beoog om sy eie operasionele ruimtestasie teen 2028 te bou. Hulle het intussen kommersieel befondsde missies na die Internasionale Ruimtestasie (ISS) begin uitvoer deur SpaceX se Crew Dragon-voertuig te gebruik. Axiom se samewerking met die UK Space Agency sal die insluiting van Britse ruimtevaarders in toekomstige missies vergemaklik.

4. Hoe bevoordeel hierdie samewerking die VK?

Hierdie samewerking stel die Verenigde Koninkryk in staat om die kommersiële ruimtebedryf te benut, wat deurslaggewend is vir die toekoms van ruimteverkenning. Dit posisioneer die VK om aan die groeiende ruimte-ekonomie deel te neem, bevorder die demokratisering van ruimte, en dien as 'n inspirasie vir studente om studies in wetenskap en ingenieurswese te volg.

