Ringvormige sonsverduistering: 'n skouspelagtige hemelse gebeurtenis

Op 14 Oktober sal 'n merkwaardige hemelse gebeurtenis genaamd 'n ringvormige sonsverduistering plaasvind. Hierdie verduistering, ook bekend as 'n "ring van vuur" verduistering, sal sigbaar wees vir byna een miljard mense regoor Noord- en Suid-Amerika. Vir baie van die Verenigde State sal dit egter net as 'n gedeeltelike verduistering gesien word.

'n Ringvormige verduistering is 'n skouspel waarin 'n ring sonlig rondom die maan se beeld gesien word. Anders as 'n algehele verduistering, is die son nooit heeltemal weggesteek nie, want die maan sal 4.5 dae verby apogeum wees, die punt in sy wentelbaan waar dit die verste van die aarde is. Gevolglik sal die maan te klein voorkom om die son heeltemal te bedek.

Die verduisteringpad begin oor die Noord-Stille Oseaan, beweeg dan suidoos, en kom by die kus van Oregon in die Verenigde State aan. Die ringvormige fase sal vir 46 minute van Oregon na Texas sigbaar wees, met die skaduweepad gemiddeld 127 myl in breedte. Stede soos Eugene, OR, Albuquerque, NM, en San Antonio, TX, sal die "ring van vuur"-effek ervaar.

Nadat dit deur die Verenigde State gegaan het, sal die verduisteringpad oor Mexiko, Sentraal-Amerika en Suid-Amerika voortgaan voordat dit oor die Suid-Atlantiese Oseaan eindig. Terwyl 'n ringvormige verduistering nie dieselfde verskynsels as 'n totale verduistering het nie, is dit steeds 'n skouspelagtige gesig.

Om 'n totale verduistering te hê, moet die donker sambraalskadukegel van die maan kontak maak met die Aarde se oppervlak. As die maan egter te ver weg is, word 'n "negatiewe skaduwee" bekend as die antumbra geskep, wat 'n ringvormige verduistering tot gevolg het. Gelukkig is daar tye wanneer die nuwe maan nader aan die Aarde kan kom, wat 'n totale sonsverduistering moontlik maak.

Dit is interessant om daarop te let dat die maan se afstand vanaf die Aarde teen 'n tempo van 1.5 duim per jaar toeneem. Gevolglik kan daar 'n tyd kom wanneer totale sonsverduisterings onmoontlik word as gevolg van die maan se afnemende hoekgrootte.

’n Ringvormige sonsverduistering is ’n merkwaardige hemelse gebeurtenis wat nie gemis moet word nie. Dit is 'n herinnering aan die immer veranderende hemelse geometrie en die wonders van ons heelal.

Bronne:

– “Annular sonar eclipse 2023: Alles wat jy moet weet oor Noord-Amerika se 'ring of fire'-verduistering”

– “Die aarde sal hierdie maand 2 verduisterings ervaar. Hier is wat jy moet weet”