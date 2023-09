Asteroïde Bennu: NASA se pogings om 'n potensiële botsing te voorkom

NASA neem proaktiewe maatreëls om 'n potensiële botsing met asteroïde Bennu te voorkom, wat as een van die gevaarlikste asteroïdes in ons sonnestelsel beskou word. Bennu, vernoem na 'n antieke Egiptiese mitologiese voël wat met die Son, skepping en wedergeboorte geassosieer word, is deur NASA voorspel om 'n kans te hê om die aarde te tref.

Om die oorsprong daarvan te bestudeer en ons planeet te beskerm, het NASA die OSIRIS-REx-sending in 2016 van stapel gestuur. Hierdie sending het ten doel gehad om 'n monster van Bennu te versamel en meer oor die samestelling daarvan te verstaan. As die ongeveer 510 meter breë Bennu met die Aarde sou bots, kan dit 'n energie vrystel wat gelykstaande is aan 1,2000 24 megaton, XNUMX keer kragtiger as die grootste kernwapen wat ooit gebou is.

Die mees waarskynlike tydraamwerk vir 'n potensiële botsing sal na verwagting die laat 2100's en vroeë 2200's wees, met 24 September 2182, wat die mees waarskynlike datum is. NASA skat egter die kans op so 'n gebeurtenis op 1 uit 1,750 2300 teen die jaar 0.05 of 4.65%. Alhoewel die kanse op 'n direkte treffer laag is, word Bennu steeds geklassifiseer as 'n "potensieel gevaarlike asteroïde" wat so naby as XNUMX miljoen myl aan die aarde kan kom.

Na 'n reis van sewe jaar het die OSIRIS-REx-ruimtetuig 'n monster van Bennu op 24 September 2023 suksesvol afgelaai. Die versamelde nege onse monsters sal in die Utah-woestyn land en na NASA se Johnson Space Centre in Houston vervoer word vir verdere ontleding. Hierdie monsters sal waardevolle insigte verskaf in die vroeë geskiedenis van ons sonnestelsel en die tipes asteroïdes wat 'n bedreiging vir die aarde inhou.

Die resultate van die studie sal op 'n komende nuuskonferensie op 11 Oktober 2023 aangekondig word. NASA beskou hierdie monsteropbrengs as 'n historiese prestasie, wat in betekenis vergelykbaar is met die terugkeer van maanrotse tydens die Apollo-sendings.

Samevattend, NASA se missie om 'n monster van asteroïde Bennu te versamel, is deel van hul groter poging om die aarde teen potensiële asteroïdebotsings te beskerm. Die suksesvolle terugkeer van die monsters sal bydra tot 'n beter begrip van asteroïde-bedreigings en lig werp op die vroeë geskiedenis van ons sonnestelsel.

