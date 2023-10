Vuurpylversterkersegmente vir NASA se maansending veilig per spoor vervoer

NASA het vuurpylversterkersegmente vir die Artemis 2-maansending suksesvol per spoor vervoer. Die boosters, verskaf deur Northrop Grumman, sal NASA se kragtige Space Launch System (SLS) vuurpyl ondersteun tydens die sending se lansering in 2024. Elke volledig saamgestelde en aangevuurde booster weeg 1.6 miljoen pond (720,000 XNUMX kg) en is gelykstaande in massa aan vier blouwalvisse.

Die boosters is van Promontory, Utah, na 'n spoorwerf in Titusville, Florida, naby NASA se Kennedy-ruimtesentrum vervoer. Hierdie 10 lang segmente, wat in hoogte wissel van 26 tot 33 voet, is te groot om onder standaard snelwegbrûe te pas. In plaas daarvan is hulle veilig per trein oor agt state vervoer, 'n reis wat 'n paar dae geneem het.

Florida East Coast Railway (FEC), wat 'n spoor van 351 myl besit wat van Jacksonville na Miami strek, het die vervoer van die boosters vergemaklik. Die boosters is toe van die spoorwerf na die Kennedy Space Centre verskuif met behulp van NASA se vloot mobiele motorverhuisers. Hierdie boosters het voorheen die baanreis gemaak tydens die ruimtependeltuigprogram aangesien hulle uit ou missies herwin word.

Die versterkersegmente word tans voorberei by die Rotasie-, Verwerkings- en Surge-fasiliteit (RPSF) by Kennedy Space Center. Tegnici sal kritiese inspeksies doen om te verseker dat die segmente die reis deurstaan ​​het. Sodra inspeksies voltooi is, sal die segmente na opbou-staanders geskuif word, waar hulle saam met ander komponente van die boosters saamgestel sal word.

Die oorblywende boosterstukke sal by RPSF gestoor word totdat die agterste samestellings gereed is. Alle komponente sal dan na die voertuigsamestellinggebou by Kennedy Space Centre gebring word vir stapeling ter voorbereiding van die Artemis 2-sendingbekendstelling.

Hierdie vervoermylpaal is 'n belangrike stap in die rigting van NASA se doelwit om mense na die maan terug te keer. Die Artemis-program het ten doel om ruimtevaarders, insluitend die eerste vrou en die volgende man, teen 2024 op die maanoppervlak te laat land.

Bronne:

