Nuwe ontdekkings in die soeke na buiteaardse lewe

In die soeke om die eeue oue vraag of ons alleen in die heelal is te beantwoord, het sterrekundiges 'n baanbrekende openbaring gemaak wat selfs meer nuuskierigheid aangevuur het. Nasa se afgetrede Kepler-ruimteteleskoop het 'n buitengewone stelsel genaamd Kepler-385 ontdek, bestaande uit sewe planete, wat elkeen meer stralingshitte van hul gasheerster ontvang as enige planeet in ons sonnestelsel. Wat hierdie stelsel onderskei, is dat al sewe planete groter as die aarde is, maar kleiner as Neptunus, wat dit uniek maak onder ons naburige planete.

Hierdie merkwaardige ontdekking is deel van 'n nuwe Kepler-katalogus wat byna 4,400 700 planeetkandidate bevat, insluitend meer as XNUMX multiplaneetstelsels. Volgens Jack Lissauer, ’n navorsingswetenskaplike by Nasa se Ames-navorsingsentrum, verskaf hierdie katalogus die mees akkurate lys van Kepler-planeetkandidate en hul eienskappe tot op datum. Dit sal sterrekundiges in staat stel om dieper te delf om die eienskappe van eksoplanete te verstaan.

Die hart van die Kepler-385-stelsel is 'n sonagtige ster, effens groter en warmer as ons eie. Die twee binneste planete is waarskynlik rotsagtig en kan dun atmosfeer hê, terwyl die ander vyf planete aansienlik groter is en in dik atmosfeer omhul is. Die vermoë om die eienskappe van hierdie stelsel in so besonderhede te beskryf, is 'n bewys van die kwaliteit van hierdie jongste katalogus van eksoplanete.

Een van die noemenswaardige bevindings uit die katalogus is dat stelsels met veelvuldige transitoplanete geneig is om meer sirkelvormige wentelbane te hê in vergelyking met stelsels met net een of twee planete. Dit dui daarop dat die teenwoordigheid van veelvuldige planete die vorm van hul wentelbane kan beïnvloed.

Die Kepler-ruimteteleskoop se primêre waarnemings het in 2013 geëindig, maar sy uitgebreide sending bekend as K2 het voortgeduur tot 2018. Die data wat deur Kepler ingesamel is, het merkwaardige insigte in ons Melkweg-sterrestelsel verskaf. Met die bevestiging dat planete meer as sterre is, brei hierdie nuwe studie ons begrip van die diverse wêrelde buite ons sonnestelsel uit.

