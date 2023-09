Spieëlbeelde: Navorsers neem Alice Rings in die Lab waar

Navorsers in die VSA en Finland het vir die eerste keer Alice-ringe in die laboratorium waargeneem. Alice-ringe is ringagtige draaikolke wat die ladings van enige monopole wat daardeur beweeg, omdraai, geïnspireer deur die spieëlagtige portaal in Lewis Carroll se roman “Through the Looking-Glass”. Die eksperiment het ultrakoue atome gebruik en kon insigte verskaf oor fundamentele prosesse in deeltjiefisika en kosmologie.

Die span se ontdekking het twee navorsingslyne gekombineer wat ongeveer 35 jaar gelede na vore gekom het. Een lyn van navorsing behels kosmiese snare, wat hipotetiese 1D-defekte in ruimtetyd is. Hierdie stringe kan moontlik diepgaande implikasies vir kosmologie hê, aangesien dit materie in antimaterie kan verander. As kosmiese snare bestaan, sou hulle bekend staan ​​as Alice snare.

Die tweede lyn van navorsing fokus op monopole, wat enkelvoudige ladingspunte in die ruimte is. Monopole en snare kan bewaarde topologiese ladings dra, wat magnetiese, elektriese of kwarkkleurladings kan wees. In die 1980's het navorsers besef dat monopole vervorm kan word in 'n lusagtige struktuur wat 'n Alice-ring genoem word wanneer dit van naby waargeneem word.

Een interessante eienskap van 'n Alice-ring is dat as 'n ander monopool deur sy middel gaan, die monopool in 'n antipartikel sal verander. Dit dui op 'n weerspieëlde heelal waar antimaterie oor materie oorheers.

In 2015 het 'n deurbraak plaasgevind toe navorsers 'n monopool in 'n Bose-Einstein-kondensaat geskep het, 'n gas van rubidiumatome wat naby aan absolute nul afgekoel het. Die jongste studie het eksperimentele tegnieke met simulasiemetodes gekombineer om die tydevolusie van monopole in 'n kondensaat waar te neem. Die navorsers het gevind dat monopole in Alice-ringe verval, en hulle kon verskeie kenmerke van die Alice-ringe direk waarneem soos die monopool ontwikkel het.

Hierdie bevindings het implikasies vir ons begrip van kwantumvloeistowwe, wat daarop dui dat strukture wat materie in antimaterie omskakel, spontaan onder spesifieke omstandighede kan ontstaan. Die navorsers hoop dat hul eksperiment 'n waardevolle platform kan bied om fundamentele prosesse in die heelal te verken.

Bron: Nature Communications

Definisies:

– Alice-ringe: ringagtige draaikolke wat die ladings van monopole wat daardeur beweeg, omdraai, geïnspireer deur die spieëlagtige portaal in “Through the Looking-Glass”

– Monopole: enkelvoudige ladingspunte in die ruimte

– Kosmiese snare: hipotetiese 1D-defekte in ruimtetyd met potensieel diepgaande implikasies vir kosmologie

Bron: Nature Communications