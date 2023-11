Die verstommende nadering van Asteroid 2022 JF: A Space Rock Encounter

In 'n merkwaardige hemelse gebeurtenis sal 'n asteroïde wat as Asteroïde 2022 JF aangewys is, na verwagting vandag, 3 November, verby ons planeet vee. Soos onthul deur NASA se Sentrum vir Naby-Aarde Object Studies (CNEOS), sal hierdie spesifieke asteroïde se trajek dit merkwaardig naby aan die Aarde bring, met 'n naaste naderingsafstand van ongeveer 5.8 miljoen kilometer. Met sy snelheid wat 'n verstommende spoed van 61,744 2022 kilometer per uur bereik, jaag Asteroid XNUMX JF amper so vinnig deur die ruimte soos 'n ruimtetuig.

Behoort tot die Apollo-groep van Naby-Aarde Asteroïdes, hierdie ruimterots is vernoem na die merkwaardige 1862 Apollo-asteroïde, wat die eerste keer deur die sterrekundige Karl Reinmuth gedurende die 1930's opgespoor is. Asteroïdes in hierdie groep staan ​​bekend as aardkruisende voorwerpe, met semi-hoofasse groter as dié van ons planeet.

Maar presies hoe groot is hierdie intrige asteroïde? Met 'n breedte van byna 120 voet, is dit so groot soos 'n vliegtuig, wat die berugte Chelyabinsk-asteroïde verdwerg wat die Russiese stad in 2013 verwoes het. Die Chelyabinsk-asteroïde het wydverspreide skade aan 7,000 1,000 geboue aangerig en XNUMX XNUMX individue wat deur die vlieënde glase beseer is, laat beseer.

Terwyl die Alvarez-hipotese die uitsterwing van dinosourusse beroemd toeskryf aan 'n asteroïde wat ons wêreld meer as 65 miljoen jaar gelede getref het, het onlangse perspektiewe na vore gekom rakende die voorval se presiese verloop. Volgens die bekende fisikus Brian Cox is die kolossale asteroïde, wat ’n rampspoedige impakkrater van 140 kilometer ontketen het, moontlik deur niemand anders nie as Jupiter, die grootste planeet in ons Sonnestelsel, van sy oorspronklike pad afgegooi. Jupiter, wat aangekondig word as beide die skepper en vernietiger van wêrelde, het die vermoë om asteroïdes in noodlottige botsings met die Aarde af te lei.

Terwyl ons die afsterwe van Asteroïde 2022 JF sien, laat ons ons verwonder aan die grootsheid en geheimenisse van hierdie kosmiese ontmoetings, wat ons herinner aan ons plek te midde van die uitgestrektheid van ons heelal.

FAQ

V: Hoe naby sal Asteroid 2022 JF aan die aarde kom?

A: Asteroïde 2022 JF sal na verwagting sy naaste benadering tot die aarde maak op 'n afstand van ongeveer 5.8 miljoen kilometer.

V: Hoe vinnig beweeg Asteroid 2022 JF?

A: Hierdie naby-aarde asteroïde jaag deur die ruimte teen 'n snelheid van ongeveer 61,744 XNUMX kilometer per uur.

V: Hoe groot is Asteroid 2022 JF?

A: Die asteroïde het 'n geskatte breedte van ongeveer 120 voet, wat dit amper so groot soos 'n vliegtuig maak.

V: Wat is die Alvarez-hipotese?

A: Die Alvarez-hipotese stel voor dat 'n asteroïde-impak meer as 65 miljoen jaar gelede die uitsterwing van dinosourusse veroorsaak het. Dit dui daarop dat die asteroïde moontlik deur Jupiter, die grootste planeet in ons Sonnestelsel, op 'n botsingsbaan met die Aarde afgebuig is.