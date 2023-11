Nuwe toestel ontwikkel om ruimterommel te bestry en die aarde se wentelbaan te beskerm

In 'n poging om die toenemende probleem van ruimterommel aan te spreek, het die lugvaartmaatskappy Airbus 'n revolusionêre toestel genaamd Detumbler onthul. Hierdie innoverende skepping het ten doel om te verhoed dat afgedankte satelliete buite beheer raak en om die Aarde se wentelbaan te beskerm.

Detumbler, wat ongeveer 100 gram weeg, is 'n magnetiese dempingstoestel wat ontwerp is om aan satelliete geheg te word wat die einde van hul bedryfslewe nader. Dit beskik oor 'n sentrale rotorwiel en magnete wat met die aarde se magnetiese veld in wisselwerking tree. Hierdie interaksie stel die toestel in staat om soos 'n kompas op te tree en in lyn te bly met die aarde se magnetiese veld wanneer die satelliet korrek in sy wentelbaan funksioneer. As die satelliet egter begin tuimel, veroorsaak die rotor se beweging wervelstrome, wat wrywing opwek wat die beweging vertraag en ongewenste en onvoorspelbare bewegings voorkom.

Detumbler, wat in 2021 deur Airbus ontwikkel is met ondersteuning van die Franse Ruimte-agentskap CNES, pak die toenemende risiko's wat ruimterommel inhou. Dooie satelliete tuimel dikwels wisselvallig, wat dreigemente van botsing met ander ruimtetuie of onbeheerde herbetredings in die aarde se atmosfeer inhou. Deur Detumbler te gebruik, sal toekomstige missies wat toegewy is aan die skoonmaak van ruimterommel 'n groter kans hê om ontbinde satelliete vas te vang en te beheer, wat die potensiële gevare wat hulle inhou, verminder.

Om die doeltreffendheid van die toestel te demonstreer, sal Detumbler vroeg in 0 op die Exo-2024-nanosatelliet van EnduroSat getoets word, wat sy afbreekvermoë ten toon stel.

Tans spoor die Departement van Verdediging se wêreldwye Ruimtewaarnemingsnetwerk meer as 27,000 XNUMX stukke orbitale puin op, met talle kleiner fragmente wat opsporing ontwyk. Soos die globale ruimtebedryf aanhou uitbrei, groei die aantal puinvoorwerpe, wat die risiko van botsings in die Aarde se wentelbaan verhoog. Die dringendheid vir versagtingsmetodes is duidelik, geïllustreer deur 'n onlangse voorval waar 'n ruimterommel-opruimsending se teiken in Augustus deur ruimterommel getref is.

Soos die ruimtebedryf vorder, sal innoverende oplossings soos Detumbler 'n deurslaggewende rol speel in die behoud van die integriteit van die Aarde se wentelbaan en om die volhoubaarheid van ruimteverkenning vir toekomstige geslagte te verseker.

FAQ

Wat is Detumbler?

Detumbler is 'n magnetiese dempingstoestel wat deur Airbus ontwikkel is om te verhoed dat afgedankte satelliete onbeheerbaar in die Aarde se wentelbaan tuimel.

Hoe werk Detumbler?

Detumbler beskik oor 'n sentrale rotorwiel en magnete wat in wisselwerking met die Aarde se magnetiese veld inwerk. Dit gedra soos 'n kompas, wat in lyn is met die magnetiese veld tydens normale satelliet-operasie. As die satelliet begin tuimel, genereer die rotor se beweging wervelstrome wat wrywing skep om die beweging te vertraag.

Hoekom is ruimterommel 'n probleem?

Ruimterommel hou risiko's in van botsing met operasionele ruimtetuie en onbeheerde herbetredings in die aarde se atmosfeer. Die toenemende aantal voorwerpe in 'n wentelbaan verhoog die kanse op hierdie gevaarlike voorvalle.

Wat is die potensiële toepassings van Detumbler?

Detumbler kan toekomstige missies wat toegewy is aan die opruiming van ruimterommel help deur ontbinde satelliete op voorspelbare paaie in die Aarde se wentelbaan te hou, wat hul vaslegging en beheer makliker maak.

Hoeveel orbitale puinvoorwerpe word tans opgespoor?

Die Departement van Verdediging se wêreldwye Ruimtewaarnemingsnetwerk volg tans meer as 27,000 XNUMX stukke orbitale puin. Daarbenewens is daar talle kleiner fragmente wat onopgemerk bly.

Bronne:

– [Airbus](https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2022/12/Airbus-launches-detumbling-device-into-space-to-tackle-space.html)

– [Franse Ruimte-agentskap CNES](https://cnes.fr/en)