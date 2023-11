Nuwe magnetiese dempingtoestel om satellietstabiliteit te verbeter

Ibadan, 15 November 2023 - Airbus het 'n revolusionêre magnetiese dempingstoestel bekendgestel, bekend as die Detumbler, wat daarop gemik is om die stabiliteit van satelliete in die ruimte te verbeter. Hierdie innoverende toestel, wat in 2021 ontwikkel is met ondersteuning van die Franse Ruimte-agentskap CNES, sal vroeg in 2024 toetse ondergaan tydens 'n missie wat in vennootskap met Exotrail en EnduroSat uitgevoer is.

Die Detumbler se primêre doel is om te verhoed dat satelliete aan die einde van hul operasionele lewens tuimel. Wanneer dit aan 'n satelliet geheg word, gebruik die toestel 'n sentrale rotorwiel en magnete om met die Aarde se magneetveld te werk. In normale vlugtoestande funksioneer die rotor soos 'n kompas, wat die magneetveld volg. As die satelliet egter begin tuimel, veroorsaak die rotor wervelstrome wat 'n wrywingwringkrag genereer, wat die beweging effektief demp.

Tuimel is 'n natuurlike verskynsel vir dooie satelliete, veral in 'n lae Aarde-baan (LEO), as gevolg van wentelvlugdinamika. Tuimel hou 'n beduidende uitdaging vir toekomstige aktiewe rommelverwyderingsmissies in, wat dit noodsaaklik maak om hierdie probleem aan te spreek. Die 100g Detumbler, wat deur Airbus ontwikkel is, kan 'n belangrike rol speel om te voorkom dat satelliete tuimel nadat hulle die einde van hul operasionele lewens bereik het, en dit maak dit makliker om dit tydens die skoonmaak van puin te vang.

Opwindend genoeg sal die Detumbler in-baantoetse ondergaan tydens 'n komende missie wat deur Exotrail uitgevoer word en die Exo-0 nanosatelliet van EnduroSat insluit. Die missie is geskeduleer vir vroeg 2024 en het ten doel om die toestel se vermoë om satellietbewegings effektief te demp, te demonstreer.

Met sy potensiaal om die stabiliteit van satelliete te verbeter en toekomstige aktiewe puinverwyderingspogings te verbeter, verteenwoordig die Detumbler 'n beduidende deurbraak in ruimtetegnologie. Deur die kwessie van tuimelende satelliete aan te spreek, kan hierdie toestel bydra tot 'n veiliger en meer volhoubare ruimte-omgewing vir almal.