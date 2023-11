Nuwe vergelyking voorspel skelmgolwe deur gebruik te maak van KI en oorsaaklike analise

Wetenskaplikes van die gesogte Universiteit van Kopenhagen het 'n baanbrekende ontdekking gemaak in die voorspelling van skelm golwe, daardie buitengewoon groot en verwoestende oseaniese verskynsels. Deur 'n unieke samesmelting van kunsmatige intelligensie (KI) en oorsaaklike analise te gebruik, het hierdie navorsers 'n revolusionêre wiskundige vergelyking ontwikkel wat skelm golwe akkuraat kan voorspel.

Anders as konvensionele modelle, wat op statistiese tegnieke staatmaak, het die span KI-algoritmes geïntegreer om hul vergelyking af te lei. Om die KI-stelsel op te lei, voer hulle groot hoeveelhede data in oor seegolwe wat versamel is vanaf 'n netwerk van boeie wat oor 158 plekke wêreldwyd geleë is. Hierdie boeie het onvermoeid data 24/7 vir 'n indrukwekkende span van 700 jaar ingesamel en inligting oor meer as 'n miljard golwe versamel.

Die kombinasie van KI en oorsaaklike analise het die wetenskaplikes in staat gestel om die ingewikkelde oorsaak-en-gevolg-verhoudings wat inherent is aan skelmgolfvorming te ontrafel, wat gelei het tot die ontwikkeling van hierdie nuwe vergelyking. Terwyl tradisionele statistiese modelle dikwels sukkel om rekening te hou met die komplekse dinamika wat by sulke verskynsels betrokke is, bied die KI-gesteunde benadering 'n meer akkurate en genuanseerde begrip.

Hierdie deurbraak het beduidende implikasies vir maritieme veiligheid sowel as nywerhede wat op ons oseane staatmaak, soos skeepvaart, buitelandse energie en visvang. Deur skelm golwe akkuraat te voorspel, kan vaartuie en infrastruktuur potensieel katastrofiese gevolge vermy, wat lewens en hulpbronne beskerm.

Die navorsingspan verwag dat hul vergelyking die doeltreffendheid en betroubaarheid van bestaande vroeë waarskuwingstelsels sal verbeter. Boonop maak dit weë oop vir verdere verkenning van skelm golwe en die onderliggende meganismes wat verantwoordelik is vir hul voorkoms. Soos ons begrip van hierdie reusagtige golwe verdiep, kan ons verbeterde versagtingstrategieë ontwikkel en kwesbare kusgebiede en aflandige installasies beter beskerm.

