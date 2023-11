'n Nuwe KI-instrument genereer sintetiese voëlsange om ekologiese monitering te verbeter

Navorsers aan die Universiteit van Moncton, Kanada, het 'n baanbrekende hulpmiddel vir diepe leer kunsmatige intelligensie (KI) genaamd ECOGEN ontwikkel wat die vermoë het om lewensgetroue voëlgesange te genereer. Die doel van hierdie innoverende tegnologie is om die monsters van onderverteenwoordigde voëlspesies te verbeter en die akkuraatheid van voëlidentifikasie-instrumente wat in ekologiese monitering gebruik word, te verbeter.

Om voëlspesies deur middel van hul liedjies te identifiseer is nou makliker as ooit tevore, danksy die oorvloed telefoontoepassings en sagteware wat vir beide ekoloë en die publiek beskikbaar is. 'n Beduidende uitdaging ontstaan ​​egter wanneer die identifikasieprogrammatuur 'n voëlspesie teëkom wat dit nog nooit vantevore gehoor het nie of opnames beperk het tot verwysing. Dit hou 'n probleem in vir ekoloë en natuurbewaarders wat skaars spesies monitor.

Om hierdie uitdaging die hoof te bied, het die navorsers ECOGEN geskep, 'n KI-instrument wat kunsmatige voëlsange genereer. Deur hierdie sintetiese monsters in oudio-identifikasie-instrumente in te sluit, wat dikwels meer data oor algemene spesies het, het die navorsers bevind dat die akkuraatheid van voëlsangklassifikasie met gemiddeld 12% verbeter het. Die doeltreffendheid van ECOGEN is gepubliseer in die wetenskaplike joernaal Methods in Ecology and Evolution.

Dr. Nicolas Lecomte, een van die hoofnavorsers, verduidelik dat die behoefte aan geoutomatiseerde gereedskap, soos akoestiese monitering, uiters belangrik is om verskuiwings in biodiversiteit op te spoor as gevolg van globale veranderinge in dierebevolkings. Bestaande KI-modelle het egter nie omvattende verwysingsbiblioteke nie. ECOGEN vul hierdie gaping deur nuwe gevalle van voëlgeluide te skep wat KI-modelle ondersteun. Dit beteken dat vir spesies met beperkte wilde opnames, soos skaars, ontwykende of sensitiewe voëls, die klankbiblioteek uitgebrei kan word sonder verdere ontwrigting van die diere of bykomende veldwerk.

Afgesien van sy primêre toepassing in voëlbewaring, het ECOGEN ook potensiële gebruike in die bewaring van ander bedreigde dierspesies, soos soogdiere, visse (ja, hulle kan ook geluide produseer!), Insekte en amfibieë. Die instrument se veelsydigheid gekombineer met sy toeganklikheid, as 'n oopbronsagteware wat op basiese rekenaars kan werk, maak dit 'n waardevolle bate vir ekologiese navorsing.

Vrae:

V: Hoe verbeter ECOGEN voëlidentifikasie-instrumente?

A: ECOGEN genereer lewensgetroue voëlgesange om die monsters van onderverteenwoordigde voëlspesies te verbeter, wat die akkuraatheid van voëlidentifikasie-instrumente wat in ekologiese monitering gebruik word, verbeter.

V: Wat is die potensiële voordeel van ECOGEN?

A: ECOGEN kan bydra tot die bewaring van bedreigde voëlspesies en bied waardevolle insigte in hul vokalisering, gedrag en habitatvoorkeure.

V: Kan ECOGEN vir ander spesies as voëls gebruik word?

A: Terwyl ECOGEN vir voëls ontwikkel is, glo die navorsers dat dit ook op soogdiere, visse, insekte en amfibieë toegepas kan word.

V: Hoe werk ECOGEN?

A: ECOGEN omskep werklike opnames van voëlliedjies in spektrogramme, genereer nuwe KI-beelde uit hierdie spektrogramme om die datastel vir skaars spesies te vergroot, en skakel dit dan terug na oudio om voëlklankidentifiseerders op te lei.