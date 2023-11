KI-stelsel demonstreer breinagtige kenmerke deur fisiese beperkings

Wetenskaplikes aan die Universiteit van Cambridge het suksesvol 'n kunsmatig intelligente (KI) stelsel ontwikkel wat breinagtige kenmerke vertoon deur fisiese beperkings daarop te plaas, soortgelyk aan die beperkings waarbinne die menslike brein funksioneer. Hierdie deurbraak het die potensiaal om by te dra tot ons begrip van breinverskille tussen individue en hul verband met kognitiewe of geestesgesondheidskwessies. Boonop kan die bevindinge van groot belang wees vir die KI-gemeenskap, wat lei tot die ontwikkeling van meer doeltreffende stelsels, veral in situasies waar fisiese beperkings teenwoordig is.

Die span, gelei deur Jascha Achterberg en John Duncan van die Medical Research Council Cognition and Brain Sciences Unit (MRC CBSU) by die Universiteit van Cambridge, het die KI-stelsel gebou deur ruimtelik ingebedde herhalende neurale netwerke (seRNNs) te gebruik. In 'n eksperiment het die span die stelsel opgelei om 'n doolhofnavigasietaak op te los deur fisiese beperkings op die berekeningsnodes te plaas, wat die organisasie van neurone in die menslike brein naboots.

Die resultate van die studie is in Nature Machine Intelligence gepubliseer, met die navorsers wat gerapporteer het dat hul stelsel sekere eienskappe en taktieke kon ontwikkel wat in werklike menslike breine waargeneem is. Veral, in reaksie op die fisiese beperkings, het die KI-stelsel begin om spilpunte te ontwikkel - nodusse met hoë konnektiwiteit wat inligtingvloei oor die netwerk vergemaklik het. Hierdie bevindinge beklemtoon die vermoë van die stelsel om aan te pas en effektiewe oplossings binne die gegewe beperkings te vind.

Die studie beklemtoon die belangrikheid daarvan om beide breinstruktuur en -funksie in berekeningsmodelle in ag te neem. Deur fisiese beperkings in KI-stelsels in te sluit, kan navorsers insig kry in die optimaliseringsbeginsels wat die brein se organisasie, funksionaliteit en energiedoeltreffendheid beheer. Hierdie navorsing baan die weg vir die ontwikkeling van meer gesofistikeerde KI-stelsels wat die kompleksiteit van die menslike brein beter naboots.

