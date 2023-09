Nuwe metode ontwikkel om antieke lewe van abiotiese oorsprong met KI te onderskei

’n Span wetenskaplikes van die Earth and Planets Laboratory by die Carnegie Institution for Science in Washington, DC, het ’n nuwe kunsmatige intelligensie (KI)-gebaseerde metode ontwikkel wat akkuraat tussen moderne en antieke biologiese monsters en dié van abiotiese oorsprong kan onderskei. Die span, gelei deur Jim Cleaves, het hul bevindinge in die joernaal 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS) gedeel.

Cleaves het die belangrikheid van hul navorsing beklemtoon en gesê dat die soeke na buiteaardse lewe steeds een van die opwindendste strewes in die moderne wetenskap is. Hy het drie belangrike wegneemetes uit hul studie uitgelig. Eerstens dui hul bevindinge daarop dat daar fundamentele verskille op biochemievlak tussen lewende organismes en abiotiese organiese chemie is.

Tweedens stel hulle voor dat hul nuwe metode toegepas kan word om te bepaal of monsters van Mars en antieke Aarde eens lewend was. Hierdie insig open nuwe moontlikhede vir ons begrip van die geskiedenis van lewe op ander planete en ons eie.

Verder het Cleaves daarop gewys dat hul KI-gebaseerde metode die potensiaal het om alternatiewe biosfere van dié van die Aarde te onderskei. Hierdie deurbraak kan aansienlike implikasies vir toekomstige astrobiologie-sendings hê, aangesien dit wetenskaplikes in staat sal stel om te onderskei tussen buiteaardse lewensvorme en dié wat op ons eie planeet voorkom.

Terwyl die navorsingspan 'n indrukwekkende akkuraatheidskoers van 90% behaal het, kan verdere vooruitgang en verfynings van die KI-algoritme hierdie akkuraatheid selfs verder verhoog. Die ontwikkeling van hierdie nuwe metode bied waardevolle hulpmiddels en insigte vir die veld van astrobiologie en die soeke na lewe anderkant die aarde.

Bronne: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Earth and Planets Laboratory, Carnegie Institution for Science, Washington, DC