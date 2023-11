Nuwe insigte in Rogue Waves: Ontrafel die raaisel van maritieme monsters

Lank as niks meer as blote legendes beskou nie, is die bestaan ​​van massiewe skelm golwe nou deur wetenskaplikes bevestig deur die gebruik van kunsmatige intelligensie. Navorsers van die Universiteit van Kopenhagen en die Universiteit van Victoria het 700 jaar se golfdata, wat meer as 'n miljard golwe behels, ontleed om 'n wiskundige model te ontwikkel wat die voorkoms van hierdie vernietigende maritieme diere kan voorspel. Hierdie deurbraak-ontdekking het die potensiaal om veiligheid in skeepsvaart aansienlik te verbeter.

Skelmgolwe, wat dikwels as seevarende folklore beskou word, het 'n tasbare werklikheid geword toe 'n kolossale 26 meter hoë golf die Draupner-olieplatform in 1995 getref het en die eerste verifieerbare bewyse van hul bestaan ​​verskaf het. Sedertdien het hierdie skelm golwe die aandag van navorsers getrek, wat gelei het tot uitgebreide studies om hul oorsprong en gedrag te verstaan. Nou het KI-metodes 'n deurslaggewende rol gespeel in die ontrafeling van die geheimenisse van skelm golwe, wat die ontwikkeling van 'n voorspellende model moontlik maak wat die risiko kan bepaal om hierdie monsteragtige golwe op see teë te kom.

Die model wat deur die navorsers geskep is, kombineer uiteenlopende oseaniese data, insluitend inligting oor golfbewegings, seetoestande, waterdieptes en batimetrie. As 'n deurslaggewende komponent van hul ontleding, is data van boeie wat oor 158 verskillende terreine geleë is, gebruik, wat 'n deurlopende rekord van golfhoogtes en seetoestande bied. Deur masjienleertegnieke op hierdie groot datastel toe te pas, het die navorsers die onderliggende oorsake van skelm golwe suksesvol geïdentifiseer en hul bevindinge in 'n vergelyking-gebaseerde algoritme omskep.

Die studie het die manier waarop wetenskaplikes die oorsprong van skelm golwe sien, fundamenteel verander. Terwyl vorige teorieë gesentreer het op een golf wat die energie van 'n ander absorbeer, wat 'n massiewe golf tot gevolg gehad het, het die navorsers ontdek dat "lineêre superposisie" die primêre meganisme is wat die manifestasie van hierdie buitengewone golwe aandryf. Hierdie verskynsel, bekend sedert die 1700's, vind plaas wanneer twee golfsisteme mekaar kruis, wat mekaar se effekte vir 'n kort tydperk versterk.

Hierdie voorpuntstudie werp nie net lig op die bestaan ​​van skelm golwe nie, maar vestig ook 'n baanbrekende benadering tot wetenskaplike navorsing. Deur die integrasie van kunsmatige intelligensie het navorsers die krag van masjiene ingespan om verborge patrone te ontbloot en dit te kommunikeer in die vorm van 'n vergelyking wat waardevolle insigte vir toekomstige ondersoeke inhou.

Vrae:

V: Wat is skelm golwe?

A: Skelmgolwe is uiters groot en onverwagte oseaniese golwe wat aansienlike skade aan skepe, oliebore en ander maritieme strukture kan veroorsaak.

V: Hoe het wetenskaplikes kunsmatige intelligensie gebruik om skelm golwe te bestudeer?

A: Wetenskaplikes het KI-metodes, insluitend simboliese regressie, gebruik om groot hoeveelhede golfdata te ontleed en die oorsaaklike faktore agter skelmgolfvorming te identifiseer.

V: Wat was die tradisionele oortuiging oor die oorsaak van skelm golwe?

A: Daar is voorheen geglo dat skelm golwe die gevolg is van die samesmelting van twee golwe, waarin een golf die energie van die ander gesteel het.

V: Wat het die navorsers ontdek oor die hoofoorsaak van skelmgolfvorming?

A: Die navorsers het gevind dat die dominante faktor in die materialisering van skelm golwe 'n verskynsel is wat "lineêre superposisie" genoem word, wat plaasvind wanneer twee golfstelsels mekaar tydens 'n kruising versterk.