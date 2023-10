Nuwe KI-gedrewe aardbewingvoorspelling toon belofte in proewe

Navorsers aan die Universiteit van Texas in Austin het 'n kunsmatige intelligensie (KI) algoritme ontwikkel wat 70% van aardbewings 'n week vooruit suksesvol voorspel het tydens 'n proef van 30 weke in China. Die KI is opgelei om statistiese afwykings in intydse seismiese data te identifiseer deur dit met vorige aardbewinggebeure te vergelyk. Dit het 'n weeklikse voorspelling opgelewer wat 14 aardbewings akkuraat voorspel binne ongeveer 200 myl van hul geskatte liggings en op die berekende sterkte. Die algoritme het een aardbewing gemis en agt vals waarskuwings verskaf.

Alhoewel dit nog bepaal moet word of hierdie benadering op ander plekke sal werk, dien hierdie navorsing as 'n belangrike mylpaal op die gebied van KI-gedrewe aardbewingvoorspelling. Sergey Fomel, 'n professor by UT se Buro vir Ekonomiese Geologie en 'n lid van die navorsingspan, beskryf voorspelling van aardbewings as die "heilige graal" en bevestig dat hoewel globale voorspellings nog ver is, hierdie prestasie demonstreer dat die oënskynlik onmoontlike probleem van aardbewingvoorspelling is in beginsel oplosbaar.

Die UT-ontwikkelde KI het die eerste plek uit 600 ander ontwerpe behaal in 'n internasionale kompetisie wat in China gehou is. Die hoofontwikkelaar van die KI, Yangkang Chen, erken die belangrikheid van aardbewingparaatheid en beklemtoon die potensiaal van KI-voorspellings om ekonomiese en menslike verliese te minimaliseer en globale aardbewingparaatheid te verbeter.

Die sukses van die algoritme kan toegeskryf word aan 'n relatief eenvoudige masjienleerbenadering. Die KI is voorsien van 'n stel statistiese kenmerke gebaseer op die span se begrip van aardbewingfisika en opgelei op 'n vyf-jaar databasis van seismiese opnames. Deur te luister vir tekens van naderende aardbewings tussen die agtergrondgedreuning in die Aarde, het die KI sy voorspellings gegenereer.

Die navorsers is vol vertroue dat in streke met robuuste seismiese opsporingsnetwerke, soos Kalifornië, Italië, Japan, Griekeland, Turkye en Texas, die KI sy akkuraatheid en smal voorspellings verder kan verbeter tot binne 'n paar tientalle myl. Die volgende stap behels die toets van die KI in Texas, wat 'n hoë koers van klein- en matige aardbewings ervaar. Die staat se seismiese netwerk, TexNet, huisves 300 seismiese stasies en meer as ses jaar se deurlopende rekords, wat dit 'n ideale plek maak vir verifikasie.

Uiteindelik beoog die navorsers om die KI-stelsel met fisika-gebaseerde modelle te integreer om 'n algemene voorspellingsinstrument te ontwikkel wat wêreldwyd toegepas kan word. Hierdie navorsing is 'n belangrike stap in die bereiking van daardie doelwit.

Bron: Universiteit van Texas in Austin