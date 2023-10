KI-instrument ontdek en klassifiseer Supernova sonder menslike betrokkenheid

Vir die eerste keer ooit is 'n supernova opgespoor, bevestig en geklassifiseer uitsluitlik deur 'n KI-instrument, sonder die behoefte aan menslike ingryping. Die instrument, genaamd Bright Transient Survey Bot (BTSBot), is opgelei op 'n massiewe datastel van meer as 1.4 miljoen beelde van 16,000 XNUMX astronomiese bronne. Hierdie deurbraak in KI-tegnologie het die potensiaal om die ontdekking van nuwe supernovas, wat die plofbare dood van verre sterre is, te bespoedig.

Supernova SN2023tyk, soos dit volgens konvensie aangewys is, is met behulp van die BTSBot opgespoor. Voorheen sou sterrekundiges ontelbare ure spandeer om potensiële supernovas visueel te inspekteer en te kategoriseer. Deur hierdie taak aan KI te delegeer, kan wetenskaplikes hul tyd vir ander belangrike navorsingsaktiwiteite vrystel. Hierdie vooruitgang sal na verwagting die studie van supernovas op 'n groter skaal vaartbelyn maak, wat 'n dieper begrip bied van sterre-evolusie en die skepping van elemente soos yster, goud en koolstof deur supernova-ontploffings.

Hoofwetenskaplike Adam Miller verduidelik, "Dit verteenwoordig 'n belangrike stap vorentoe aangesien verdere verfyning van modelle die robotte sal toelaat om spesifieke subtipes van sterontploffings te isoleer. Uiteindelik bied die verwydering van mense uit die lus meer tyd vir die navorsingspan om hul waarnemings te ontleed en nuwe hipoteses te ontwikkel om die oorsprong van die kosmiese ontploffings wat ons waarneem, te verduidelik.”

Die Zwicky Transient Facility, 'n robotsterrewag, het 'n deurslaggewende rol in hierdie ontdekking gespeel. Deur die lug deurlopend te monitor vir veranderinge in helderheid of posisie, het die fasiliteit aanvanklik 'n potensiële supernova op 3 Oktober gemerk. Die BTBot het SN2023tyk op 5 Oktober geïdentifiseer, en het daarna 'n ander robotteleskoop by die Palomar-sterrewag gekontak om spektrumdata in te samel. Daar is bevestig dat die supernova 'n Tipe Ia-supernova is, wat voortspruit uit die volledige ineenstorting van 'n wit dwerg in 'n binêre stelsel. Die ontdekking is toe op 7 Oktober met die breër astronomiese gemeenskap gedeel.

Hierdie baanbrekende prestasie in geoutomatiseerde supernova-opsporing dui op 'n beduidende vooruitgang in astronomiese navorsing. Met behulp van KI-tegnologie kan wetenskaplikes hul verkenning van die kosmos versnel en verdere insigte in die geheimenisse van die heelal kry.

Bronne:

– Noordwes-Universiteit

– Zwicky Transient Facility