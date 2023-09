KI-aangedrewe video-analise kan voëlgedragnavorsing revolusioneer

By

'n Rekenaarwetenskapstudent aan die Universiteit van Alberta het kunsmatige intelligensie (KI) gebruik om die ontleding van navorsingsvideo's te verbeter wat die gedrag van rooivlerk merels en hul neste bestudeer. Die video-analise is noodsaaklik om die uitwerking van parasitisme op voëlgedrag te verstaan. Die huidige metode om spesifieke voëls en hul optrede te identifiseer, vereis dat u ure se videomateriaal handmatig hersien en vir hul duidelike oproepe luister. Hierdie proses is tydrowend en vereis kundigheid in voëlbiologie.

KI-aangedrewe video-analise het egter die potensiaal om voëlgedragnavorsing te revolusioneer deur die opsporing van individuele voëls en hul aktiwiteite te outomatiseer. Priscilla Adebanji, die student wat aan hierdie projek gewerk het, het rekenaarvisie-instrumente en bewegingsbespeuringsalgoritmes gebruik om die rou beeldmateriaal te verfyn en die presiese tye vas te stel wat die voëls hul neste besoek om hul kuikens te voed, asook of hulle in- of uitgaan. Hierdie outomatisering verminder die tyd wat nodig is om die video's te hersien aansienlik, wat die data-insamelingsproses doeltreffender maak.

Die sagteware wat deur Adebanji ontwikkel is, verg nog verdere verfyning, maar die potensiaal daarvan is belowend. Dit kan nie net tyd en moeite bespaar om data vir navorsingsdoeleindes in te samel nie, maar het ook breër toepassings op die gebied van dierebiologie. Die tegnologie kan op verskeie spesies en projekte toegepas word, wat ekologiese navorsingsvermoëns uitbrei.

Toekomstige werk aan die program sal insluit die ontleding van die duur van voëlbesoeke aan hul neste en die bepaling van geslag deur die ontleding van voëlroepe. Daarbenewens beplan navorsers om die toepaslikheid van hierdie tegnologie op ander diere, soos knaagdiere, te ondersoek.

Hierdie projek demonstreer die uitdagings en geleenthede in die veld van rekenaarvisie en KI. Deur met werklike scenario's en onbekende faktore te werk, kon navorsers innoverende oplossings ontwikkel wat toegepas kan word op 'n reeks toepassings, insluitend selfbesturende voertuie en hommeltuie.

Oor die algemeen het die gebruik van KI-aangedrewe video-analise in voëlgedragnavorsing die potensiaal om data-insamelingsprosesse te stroomlyn en ekologiese navorsingsvermoëns te bevorder. Hierdie projek het nuwe geleenthede vir die betrokke student geopen, wat 'n belangstelling in 'n loopbaan in KI aangewakker het en werklike toepassing vir hul kennis bied.

Bron: Universiteit van Alberta