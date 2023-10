Die globale halfgeleier-industrie: komplekse voorsieningskettings en geopolitieke oorwegings

Die halfgeleierbedryf is 'n kritieke komponent van moderne elektronika, en dien 'n wye reeks toepassings van huishoudelike toestelle tot militêre toerusting. Histories is die bedryf deur die Verenigde State oorheers, maar globalisering en tegnologiese kompleksiteit het gelei tot 'n verspreide produksieketting oor verskillende lande.

Sleutelspelers in die halfgeleierbedryf sluit maatskappye in wat in verskeie stadiums van produksie betrokke is. Byvoorbeeld, die VSA-gebaseerde Cadence Design and Synopsis beheer 90% van die mark vir elektroniese ontwerp-outomatiseringsgereedskap, terwyl ASML van Nederland die enigste verskaffer van toerusting vir gevorderde litografie is. Taiwan en Suid-Korea speel ook 'n belangrike rol in die vervaardiging van halfgeleiers, veral in die eindmark- en geheueskyfieproduksie, onderskeidelik.

China is 'n groot speler in die wêreldwye halfgeleierbedryf as die wêreld se grootste verbruiker van skyfies en dominante vervaardiger van elektroniese produkte. Baie wêreldwye skyfievervaardigers het produksiefasiliteite in China gevestig om aan sy mark te voldoen. Boonop is China 'n sleutelverskaffer van seldsame metale wat benodig word vir halfgeleierproduksie.

Die huidige wêreldwye halfgeleierbedryf is hoogs interafhanklik, met geen enkele land wat onafhanklik 'n mikroskyfie van begin tot einde kan vervaardig nie. Kommer oor China se tegnologiese ontwikkeling en die impak daarvan op Amerikaanse nasionale belange het egter tot strenger uitvoerbeheermaatreëls gelei. Reeds in 2018 het die VSA beperkings op Chinese tegnologiemaatskappye soos ZTE ingestel vir die oortreding van sanksies. Hierdie maatreëls het die afhanklikheid van Amerikaanse tegnologie in die vervaardiging van halfgeleiers beklemtoon.

Terwyl die VSA stappe gedoen het om sommige Chinese maatskappye van beperkingslyste te verwyder, bly die basis van sy tegnologiebeleid teenoor China onveranderd. Die groeiende streeksfragmentasie van die halfgeleierbedryf as gevolg van geopolitieke oorwegings kan lei tot ontwrigting van die voorsieningsketting en verhoogde koste vir alle betrokke partye.

