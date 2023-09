KI-gesteunde dwelmontwerp: RandBatch-sagteware onthul in Chongqing

Dr. Jin Shi, Direkteur en Hoofwetenskaplike van die Sjanghai Jiao Tong Universiteit Chongqing Instituut vir Kunsmatige Intelligensie, glo dat KI-gesteunde dwelmontwerp die potensiaal het om die gesondheidsorgbedryf te revolusioneer. Dr. Jin het in 'n eksklusiewe onderhoud met Bridging News gesê dat die gebruik van rekenaargesteunde medisyne-ontwerp navorsing en ontwikkeling tydlyne en koste aansienlik kan verminder, en sodoende die ontwikkeling van nuwe medisyne vergemaklik.

Om hierdie doel te bevorder, het die Sjanghai Jiao Tong Universiteit Chongqing AI Navorsingsinstituut onlangs sy multi-agent intelligensie sagteware, RandBatch, onthul. Hierdie nuutste sagteware is gebaseer op die span se innoverende Random Batch-metodes vir interaksie van deeltjiestelsels en molekulêre dinamika. Deur die berekening van interaksiedeeltjies te verminder, oorkom RandBatch rekenkundige uitdagings wat veroorsaak word deur onvoldoende rekenaarkrag en verminder berekeningskoste aansienlik.

Die toepassings van RandBatch is wyd en strek oor verskeie velde, insluitend swerm-intelligensie, materiaalwetenskap, biomediese navorsing, sosiale wetenskappe, molekulêre dinamika en optimaliseringsmodelle. Dr. Jin het die belangrikheid van swerm-intelligensie beklemtoon en dit as 'n warm onderwerp in interdissiplinêre velde soos inligtingwetenskap en biologie beskryf. Die wisselwerking tussen entiteite binne 'n groep bied vinnige en presiese oplossings vir take soos verkeersbeheer, skarevoorspelling, logistieke bestuur en beplanning vir grootskaalse groeperings.

Een noemenswaardige prestasie van die RandBatch-sagteware is sy vermoë om die ontwikkeling van nuwe hoëprestasie-materiaal te fasiliteer. Deur grootskaalse, vinnige simulasies met behulp van molekulêre dinamika uit te voer, het die span 'n nuwe geleidende polimeer diëlektrikum suksesvol ontwerp. Hierdie innovasie spog met 'n 50% verbetering in werkverrigting in vergelyking met tradisionele kapasitors en versnel die ontwikkelingsproses deur geleide sintese-eksperimente.

Boonop gebruik RandBatch vrye energie versteuring om die geneesmiddelmolekule-teikenbindende vrye energie akkuraat te bereken, wat 'n akkuraatheid van 1.10 kcal/mol op veelvuldige geneesmiddelteikens behaal. Die algoritme wat deur die span ontwerp is, kompeteer met die hoogste industrie-maatstaf, terwyl dit die berekeningspoed aansienlik verbeter.

Die Sjanghai Jiao Tong Universiteit Chongqing Instituut vir Kunsmatige Intelligensie het tydens die konferensie strategiese samewerkingsooreenkomste met 19 maatskappye, insluitend CISDI China Mobile, onderteken. Hierdie ooreenkomste dek verskeie domeine soos tegnologie-ontwikkeling, wolkdienste, groot data en besigheidstoepassings, wat die uiteenlopende en veelsydige toepassings van RandBatch beklemtoon.

Die instituut beoog om voort te gaan om die ontwikkeling en iteratiewe opgraderings van RandBatch te bevorder, insluitend optimeringsalgoritmes vir masjienleer en diep neurale netwerke. Deur middel van samewerkingsprojekte met ondernemings beplan die span om molekulêre dinamika-databasisse vir materiale te skep en tegniese ondersteuning te bied.

In die algemeen verteenwoordig die onthulling van RandBatch in Chongqing 'n belangrike stap in die rigting van die gebruik van KI-gesteunde medisyne-ontwerp om die gesondheidsorgbedryf te revolusioneer en tegnologiese innovasie in verskeie sektore aan te dryf.

Bronne:

– Bridging News, verkry uit 'n eksklusiewe onderhoud met Dr. Jin Shi, Direkteur en Hoofwetenskaplike van Sjanghai Jiao Tong Universiteit Chongqing Instituut vir Kunsmatige Intelligensie.