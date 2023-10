'n Kragtige sonstorm om voor sonsverduistering toe te slaan

Gister het berigte na vore gekom dat 'n mede-roterende interaksiegebied (CIR) naby die aarde se magnetosfeer gevorm word, wat veroorsaak word deur die samesmelting van stadige en vinnigbewegende sonwinde. Ongelukkig gaan die situasie vandag, 13 Oktober, vererger, aangesien 'n vars vlaag sonwinde van 'n wurmagtige koronale gat na verwagting 'n kragtige sonstorm-gebeurtenis sal veroorsaak. Daar word voorspel dat hierdie gebeurtenis sal plaasvind net voor die ringvormige sonsverduistering in die vroeë oggendure van 14 Oktober plaasvind.

Volgens SpaceWeather.com word verwag dat 'n stroom sonwind die aarde later vandag sal bereik. Hierdie winde vloei teen 'n spoed van ongeveer 500 km/s vanaf 'n nou gat in die son se atmosfeer. Gevolglik sal geomagnetiese onrus en auroras rondom die Noordpoolsirkel waarskynlik deur hul aankoms aan die brand gesteek word. Tamitha Skov, ook bekend as Space Weather Woman, het hierdie inligting verder bevestig en 'n 50 persent kans op 'n groot storm op hoë breedtegrade en 'n 15 persent kans op 'n geringe storm op middelbreedte voorspel in haar pos op X.

Anders as 'n koronale massa-uitwerping (CME), wat tipies sonstorms veroorsaak, sal die komende storm uitsluitlik deur sonwinde veroorsaak word. Hierdie “winde” moet egter nie onderskat word nie. Hulle is kragtige plasmagolwe wat in die korona van die Son ontstaan, wat sondeeltjies en sterk magnetiese velde bevat. Soos hierdie formidabele sonwinde die aarde se magnetosfeer tref, skep hulle klein krake deur 'n proses genaamd mede-roterende interaksiegebied (CIR), wat ons planeet tydelik kwesbaar maak vir sonbestraling. Die sonwinde dring kragtig deur die magnetosfeer en veroorsaak sonstorms selfs in die afwesigheid van 'n CME.

Om data oor sonaktiwiteite in te samel, maak NASA se Solar Dynamics Observatory (SDO) staat op drie belangrike instrumente. Die Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) meet die longitudinale en vektormagnetiese velde oor die hele sigbare sonskyf. Die Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE) assesseer die Son se uiterste ultravioletbestraling. Laastens verskaf die Atmosferiese Beeldvorming (AIA) deurlopende waarnemings van die son-chromosfeer en korona in sewe uiterste ultraviolet (EUV) kanale.

