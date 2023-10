Landboukundiges ontdek hormoonterapie en seoliet kan plante teen swaar metale beskerm

By

’n Onlangse studie wat deur landboukundiges aan die RUDN Universiteit gedoen is, het aan die lig gebring dat die hormoon melatonien en die mineraal seoliet kan help om die gevaarlike uitwerking van swaar metale op plante te versag. Die navorsers het bevind dat melatonien plantselle beskerm teen vernietiging wat deur kadmium veroorsaak word, terwyl zeoliet die beskikbaarheid van voedingstowwe verhoog en die opname van gevaarlike metale deur die plante verhoed.

Die konsentrasie van swaar metale, soos kadmium, in plantlote het geleidelik toegeneem en hou 'n risiko vir beide die landbou en menslike gesondheid in. Kadmium, 'n groot besoedelstof, kom die grond binne deur industriële en landbou-afval. Dit ontwrig stikstof- en koolhidraatmetabolisme in plante en beskadig selmembrane, wat lei tot kontaminasie van landbou- en bosgronde.

Die landboukundiges het eksperimente uitgevoer met bamboes as voorbeeld. Hulle het bamboes in grond met verskillende vlakke van kadmiumbesmetting gekweek en die plante met verskillende hoeveelhede melatonien en zeoliet gespuit. Die resultate het getoon dat beide stowwe kadmiumbesoedeling in bamboes geneutraliseer en die voedingstofinhoud van die grond verhoog het.

Die optimale dosis aanvullings is gevind as 150 mikromol melatonien en 15 gram seoliet. Hierdie kombinasie het die antioksidantstelsel van die plante verbeter, die skadelike effekte van kadmium verminder en die beskikbaarheid van noodsaaklike voedingstowwe verhoog. Zeoliet het kadmium in die grond geïmmobiliseer, wat die ophoping daarvan in bamboes verminder het, terwyl melatonien plantselle beskerm het deur deurlaatbaarheid te reguleer en antioksidantaktiwiteit te verhoog.

Oor die algemeen demonstreer die bevindinge van hierdie studie die potensiaal van hormoonterapie en zeoliet as effektiewe metodes om plante teen swaarmetaalbesoedeling te beskerm. Verdere navorsing is nodig om die toepassing daarvan in verskillende plantspesies en omgewingstoestande te verken.

Bron:

Abolghassem Emamverdian et al, Gesamentlike toediening van melatonien en zeoliet verhoog bamboesverdraagsaamheid onder kadmium deur antioksidantkapasiteit, osmolietakkumulasie, plantvoedingstofbeskikbaarheid en vermindering van kadmiumabsorpsie te verbeter, Scientia Horticulturae (2023). DOI: 10.1016/j.scienta.2023.112433