Verre Ster onthul Nagloed van Planetêre Botsing

Sterrekundiges het vir die eerste keer die nasleep van 'n rampspoedige botsing tussen twee massiewe planete aanskou deur teleskope te gebruik om 'n veraf sonagtige ster waar te neem. Die botsing het vermoedelik tussen 'n paar ysreusagtige planete plaasgevind, wat gelei het tot 'n stortreën en die vorming van 'n nuwe voorwerp wat honderde kere groter as die aarde kan wees.

Dr. Matthew Kenworthy, mede-hoofskrywer van die studie van Leiden Observatory, het die post-botsing voorwerp beskryf as soos 'n ster, hoewel dowwer en ongeveer sewe keer groter as die hoofster in die stelsel. Die ontdekking is gemaak nadat 'n amateur-sterrekundige gereageer het op 'n sosiale media-plasing van Kenworthy oor 'n ster genaamd ASASSN-21qj. Hierdie ster het Kenworthy se aandag getrek omdat dit in Desember 2021 onverwags verdof het.

Die amateur-sterrekundige, Arttu Sainio, 'n vrywillige burgerwetenskaplike vir NASA, het vorige waarnemings van ASASSN-21qj nagegaan wat deur NASA se Neowise-sending geneem is. Hy het 'n aansienlike verheldering van infrarooi lig vanaf dieselfde plek ontdek 900 dae voor die ster se verdoof. Hierdie openbaring het die sterrekundiges tot die gevolgtrekking laat kom dat die uitbarsting van infrarooi straling afkomstig is van 'n nuutgevormde voorwerp bekend as 'n "synestia", wat geskep is deur die botsing van twee Neptunus-grootte planete.

Gebaseer op die infrarooi lesings, het die sinestia vir ongeveer drie jaar 'n temperatuur van meer as 700°C gehad. Dit sal uiteindelik afkoel en ontwikkel in 'n nuwe planeet wat om die ster wentel. Die ster self het ongeveer 2.5 jaar nadat die nagloei waargeneem is begin verdof, aangesien 'n groot wolk fyn puin daaroor gedryf het.

Hierdie bevinding is die eerste keer dat sterrekundiges die nagloei van 'n planetêre botsing bespeur het. Die span beoog om verder ondersoek in te stel deur die stofwolk se wentelbaan om die ster waar te neem. As die wolk aanhou wentel, sal dit na verwagting binne die volgende vyf tot tien jaar na die een kant van die ster beweeg. Op daardie stadium sal die lig van die ster van die stof af reflekteer, wat dit sigbaar maak met groot grondgebaseerde teleskope.

Daarbenewens is daar die moontlikheid dat die James Webb-ruimteteleskoop moontlik infrarooi straling van sowel die stofwolk as die nuwe planeet wat as gevolg van die botsing gevorm is, kan opspoor.

Bron: [Natuur]

Definisies:

– Ysreusplanete: Gasreusagtige planete wat hoofsaaklik uit swaarder vlugtige stowwe soos "yse" bestaan, insluitend water, metaan en ammoniak.

– Synestia: ’n Hoë-energie, vinnig draaiende voorwerp wat gevorm word deur die botsing of samesmelting van twee planeetgrootte voorwerpe.

– Infrarooi straling: Elektromagnetiese straling met langer golflengtes as sigbare lig, wat dikwels met hitte geassosieer word.

– Grondgebaseerde teleskope: Teleskope wat op die aarde se oppervlak geleë is, in teenstelling met dié in die ruimte.

– James Webb-ruimteteleskoop: ’n Opkomende ruimteteleskoop wat die Hubble-ruimteteleskoop sal opvolg, wat ontwerp is om die heelal in infrarooi lig waar te neem.

