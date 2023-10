Japan neem nog 'n skoot op maanverkenning, kan die vyfde land wees om op die maan te land

Japan se lugvaartverkenningsagentskap (JAXA) het onlangs 'n maanverkenningsruimtetuig vanaf sy Tanegashima-ruimtesentrum gelanseer, wat sy derde poging om die maan in die afgelope 12 maande te bereik, merk. Ten spyte van vorige mislukkings, bly kenners optimisties oor Japan se jongste poging, wat dit moontlik die vyfde land kan maak wat die maanoppervlak raak.

Anders as vorige pogings, word die huidige missie as "baie tegnies gesofistikeerd" beskou deur Kari Bingen, direkteur van die Lugvaartsekuriteitsprojek by die Sentrum vir Strategiese en Internasionale Studies. Die vuurpyl het 'n X-straalteleskoop gedra wat ontwerp is om die ruimte tussen sterrestelsels te ontleed, sowel as 'n liggewiglander wat geskeduleer is om vroeg in 2024 op die maan te raak.

Japan se sukses hou betekenis in vir ruimteverkenning as geheel. Die Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) poog om 'n ongekende vlak van akkuraatheid te bereik, met 'n geprojekteerde landing binne 100 meter, in vergelyking met die gewone reikafstand van 'n paar kilometer. Hierdie akkuraatheid sal baie help om gunstige liggings vir potensiële hulpbronne te identifiseer en 'n menslike basis op die maan te vestig.

Die wedloop vir ruimteverkenning in Asië het verskerp, met die VSA wat probeer saamwerk met nasies in die streek. Japan en die VSA het in Januarie 'n ooreenkoms onderteken om hul samewerking in ruimteverkenning te versterk, insluitend maan- en planetêre studies. Die twee lande was ook ondertekenaars van die Artemis-ooreenkomste, 'n raamwerk vir vreedsame en verantwoordelike samewerking tydens maanverkenning.

Volgens kenners is om China se invloed teë te werk 'n belangrike stukrag vir die VSA se belangstelling in samewerking met Asiatiese lande aan ruimteprogramme. China se selfgeldende optrede in die Suid-Chinese See het kommer laat ontstaan ​​oor sy voornemens met ruimteverkenning. Nasionale trots, wetenskaplike ontdekking, ekonomiese voordele, nasionale veiligheid en tegnologiese vooruitgang is egter ander belangrike faktore wat die kompetisie vir maanverkenning aandryf.

Terwyl Japan se huidige maansending belofte inhou, dien Indië se onlangse sukses om op die maan se onontginde Suidpool te land as 'n sleutelles. Behar, voormalige direkteur van die Norman and Helen Asher Space Research Institute, het die belangrikheid beklemtoon om uit vorige foute te leer en die noodsaaklikheid van voortdurende verbetering om missiesukses te verseker.

Die mededinging tussen die VSA en China strek verder as maanverkenning, aangesien albei lande poog om ruimtevaarders in die komende jare die ruimte in te stuur. Terwyl sommige wetenskaplikes argumenteer dat robotmissies veiliger en meer koste-effektief is, bly die ingebore begeerte vir mense om ruimte te verken standvastig. Die droom om kolonies op die maan of Mars te vestig, kan dalk eendag 'n werklikheid word.

Bronne:

- "Japan neem nog 'n skoot op maanverkenning, want dit beoog om die vyfde land te word wat op die maan land" (CNBC)

– “VSA en Japan versterk bilaterale samewerking in die ruimte deur gesamentlike maanverkenningsverklaring” (NASA)

- "Artemis Accords: Ruimteverkenning keer terug van mislukkings" (CNBC)