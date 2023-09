NASA-kapsule gee die grootste monsters van asteroïde suksesvol na die aarde terug

’n Nasa-kapsule het suksesvol terug op aarde by ’n woestyn in Amerika se Utah geland ná ’n sewe jaar lange ruimte-odyssee. Die kapsule het die grootste monsters van 'n asteroïde meegebring wat ooit deur mense versamel is. Dit is 'n opwindende ontwikkeling vir wetenskaplikes, aangesien die bestudering van hierdie monsters 'n beter begrip kan gee van die vorming van ons sonnestelsel en hoe die aarde 'n bewoonbare planeet geword het.

Die Osiris-Rex-sonde, wat in 2016 gelanseer is, het in 2020 op die asteroïde genaamd “Bennu” geland. Dit het daarin geslaag om ongeveer 9 onse (250 gram) stof van die asteroïde se rotsagtige oppervlak te versamel. Wetenskaplikes het verwag om ten minste 'n koppie rommel van die koolstofryke asteroïde te versamel. Japan is die enigste ander land wat asteroïdemonsters teruggebring het, en dit het omtrent 'n teelepel stof teruggekeer.

Al is die hoeveelheid asteroïdestof wat teruggebring word klein, glo Nasa dat dit ons sal help om die tipe asteroïdes wat die aarde kan bedreig beter te verstaan ​​en lig te werp op “die vroegste geskiedenis van ons sonnestelsel”. Hierdie sending is van groot historiese betekenis aangesien dit die grootste monsteropbrengs verteenwoordig sedert die Apollo-maan rotse.

Die finale afkoms van die Osiris-Rex-kapsule deur die aarde se atmosfeer is fyn gemonitor weens die risiko's daaraan verbonde. Die kapsule het 'n suksesvolle sagte landing by 'n militêre toetsbaan in die noordweste van Utah gemaak. Dit het ongeveer 4 miljard myl (6.2 miljard kilometer) gereis voordat dit na die aarde teruggekeer het.

Die monster sal na Nasa se Johnson Space Centre in Houston vervoer word, waar dit ondersoek en in kleiner monsters verdeel sal word vir ontleding deur wetenskaplikes van regoor die wêreld. Die eerste resultate van die bestudering van hierdie monsters sal na verwagting op 'n nuuskonferensie op 11 Oktober bekend gemaak word.

Asteroïdes soos Bennu het die potensiaal om waardevolle insigte te verskaf oor die vorming en evolusie van ons sonnestelsel. Hulle het vir miljarde jare betreklik onveranderd gebly en het moontlik in die verlede organiese materiaal, insluitend water, aan die Aarde gelewer, wat bygedra het tot die ontwikkeling van lewe op ons planeet. Om die samestelling van asteroïdes soos Bennu te verstaan ​​kan deurslaggewend wees vir toekomstige eksplorasie en hulpbronbenutting.

