Indië se ambisieuse plan: Chandrayaan-4-sending om maanmonsters terug te gee

Indië rig sy visier op die maan suidpoolstreek as deel van sy ambisieuse plan om monsters van die maan terug te bring. Die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) ontwikkel tans die Chandrayaan-4-sending, wat uit vier modules oor twee lanserings sal bestaan.

Die aanvanklike stap behels die stuur van 'n lander en 'n "opstyger" na die maan se oppervlak om monsters te versamel. Die teikenligging vir hierdie versameling is naby die landingsplek van die Chandrayaan-3-ruimtetuig, wat in die maan-suidpoolgebied geleë is. Wetenskaplikes stel veral belang in hierdie gebied as gevolg van die teenwoordigheid van waterys, wat moontlik vir lewensondersteuning en vuurpylbrandstof gebruik kan word.

Sodra die monsters versamel is, sal die klimmodule vanaf die maan se oppervlak lanseer en die monsters na 'n herbetredingsmodule oordra. Intussen sal 'n oordragmodule en die herbetredingsmodule in maanbaan bly. Hierdie modules sal dan terugkeer na die Aarde, veilig met die maanmonsters.

"Hierdie missie is hoogs ambisieus," sê Nilesh Desai, direkteur van die Space Application Centre in Ahmedabad. Daar word verwag dat hierdie missie binne die volgende vyf tot sewe jaar uitgevoer sal word, wat Indië se vasberadenheid toon om nuwe mylpale in ruimteverkenning te bereik.

Vrae:

V: Wat is die doel van die Chandrayaan-4-sending?

A: Die Chandrayaan-4-sending het ten doel om maanmonsters van die suidpoolgebied te versamel en dit terug te bring na die aarde.

V: Waarom is die maan suidpoolgebied van belang vir wetenskaplikes?

A: Die maan suidpoolgebied is van belang as gevolg van sy oorvloed van waterys, wat moontlik vir lewensondersteuning en vuurpylbrandstof gebruik kan word.

V: Wanneer word verwag dat die Chandrayaan-4-sending voltooi sal wees?

A: Die missie sal na verwagting binne die volgende vyf tot sewe jaar voltooi word.

Bronne: India Times (www.indiatimes.com)