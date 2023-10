Aërosols verhit die Himalajas, dra by tot klimaatsverandering en moesonpatrone, onthul studie

’n Nuwe studie wat deur Indiese en Duitse wetenskaplikes gedoen is, het bevind dat aërosols die Himalajas aansienlik verhit, met ernstige implikasies vir klimaatsverandering en moessonpatrone in die streek. Die studie, wat grondgebaseerde waarnemings, satellietdata en modelsimulasies ingesluit het, het die hoë Aerosol Radiative Forcing Efficiency (ARFE) oor die Indo-Gangetic Plains (IGP) en die Himalaja-voetheuwels uitgelig. Die gemiddelde ARFE is 2-4 keer hoër in hierdie streek in vergelyking met ander besoedelde terreine in Suid- en Oos-Asië.

Aërosols is fyn vaste deeltjies of vloeibare druppels wat in die atmosfeer gesuspendeer word, wat van natuurlike of antropogeniese oorsprong kan wees. Die navorsers het opgemerk dat die aërosol-geïnduseerde verwarming wat in die hoë hoogtes van die Himalajas waargeneem word, lugtemperature verhoog, die terugtrekking van die gletser versnel en die hidrologiese siklus en neerslagpatrone beïnvloed. Die studie het beklemtoon dat hierdie veranderinge beduidende gevolge het vir die Asiatiese somermoesson en die smelt van die gletsersneeu.

Die Himalaja-streek, insluitend die Hindu Kush-Himalaja-Tibetaanse plato (HKHTP), is die tuiste van die grootste ysmassa buite die Antarktiese en Arktiese poolstreke. Die waargenome terugtrekking van gletsers in hierdie streek word beïnvloed deur aërosol-geïnduseerde atmosferiese verwarming en die afsetting van ligabsorberende koolstofhoudende aërosols op sneeu en ys. Die navorsers het gewaarsku dat hierdie vinnige gletser-terugtrekking negatiewe impakte op watervoorsiening in suidelike en oostelike Asië sal hê, wat die streekshidrologiese siklus sal beïnvloed.

Die studie beklemtoon die behoefte aan verdere navorsing en begrip van die impak van aërosols op die Himalaja-klimaat en die groter implikasies vir klimaatsverandering en waterbronne in die streek. Dit beklemtoon die belangrikheid van die vermindering van aërosolvrystellings en die versagting van die gevolge van klimaatsverandering om die brose ekosisteme en bevolkings in die HKHTP-gebied te beskerm.

Bronne:

– Tribune Nuusdiens