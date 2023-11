Nuwe navorsing en bedrywighede neem die middelpunt op die Internasionale Ruimtestasie

Die Internasionale Ruimtestasie (ISS) is steeds 'n middelpunt van baanbrekende navorsing en bedrywighede, aangesien dit sy 25ste bestaansjaar vier sedert die bekendstelling van sy eerste module, die Zarya. Oor die jare het die ISS gedien as 'n platform vir internasionale samewerking in ruimteverkenning, wat roterende spanne van ruimtevaarders en ruimtevaarders in staat stel om wetenskaplike eksperimente en tegnologiese vooruitgang te doen.

Biomediese Navorsing en Oogondersoeke

Bevelvoerder Andreas Mogensen het Maandag saam met vlugingenieurs Loral O'Hara, Jasmin Moghbeli en Satoshi Furukawa op biomediese navorsing gefokus. Hulle het oogondersoeke met behulp van ultraklank gedoen en aan geskeduleerde oogondersoeke in die Columbus-laboratoriummodule deelgeneem. Hierdie ondersoeke is van kardinale belang om die uitwerking van langdurige ruimtereise op ruimtevaarders se visie te verstaan.

Dragon Endurance Opleiding en Onderhoud

Bevelvoerder Mogensen en NASA se Loral O'Hara het loskoppel- en landingsprosedures van die SpaceX Dragon Endurance-ruimtetuig geoefen. Hulle het ook mediese voorraadstelle uitgepak en onderhoudstake op die bemanningsruimtetuig uitgevoer.

Ruimteplantkunde en selgravitasiestudies

Loral O'Hara het bygedra tot 'n ruimteplantkundestudie wat daarop gemik was om STEM-onderrig onder stamlede te bevorder. Sade wat deur die Choctaw Nation of Oklahoma verskaf is, is vir etlike maande aan mikroswaartekrag blootgestel om die uitwerking van ruimte op plantgroei te bestudeer. Intussen het Satoshi Furukawa navorsing gedoen oor hoe selle swaartekrag aanvoel deur monsters onder 'n mikroskoop waar te neem. Hierdie studie het implikasies vir die begrip van selgedrag in mikroswaartekragomgewings.

Russiese Ruimtevaarders se aktiwiteite

In die Roscosmos-segment van die ISS het Oleg Kononenko die stelsels van die Nauka-wetenskapmodule nagegaan, terwyl Nikolai Chub sy hartaktiwiteit gemonitor het en onderhoudstake op die lugkanale uitgevoer het. Konstantin Borisov het 'n sensor-verpakte pet gedra en loodstegnieke op 'n rekenaar geoefen en voorberei vir toekomstige planetêre en robotmissies.

25 jaar van wetenskaplike prestasies

Aangesien die ISS 25 jaar sedert die bekendstelling van sy eerste module herdenk, is dit die moeite werd om die prestasies wat in ruimtenavorsing en internasionale samewerking behaal is, te vier. Met meer as 3,000 108 navorsing en opvoedkundige ondersoeke wat deur mense van XNUMX lande en gebiede uitgevoer is, was die ISS instrumenteel in die uitbreiding van ons kennis van ruimte en sy potensiaal vir wetenskaplike vooruitgang.

vrae

1. Wat is die doel van die oogondersoeke wat op die ISS gedoen word?

Die oogondersoeke word gedoen om die uitwerking van langdurige ruimtereise op ruimtevaarders se visie te verstaan ​​en om hul gesondheid en welstand tydens hul missie te verseker.

2. Hoekom is navorsing oor ruimteplantkunde belangrik?

Ruimteplantkunde-navorsing help ons om te verstaan ​​hoe plante aanpas en groei in mikroswaartekragomgewings. Hierdie kennis is van kardinale belang vir die handhawing van toekomstige ruimtemissies, soos langdurige ruimtereise en buiteaardse kolonisasie.

3. Wat is sommige van die prestasies van die Internasionale Ruimtestasie?

Die ISS het meer as 3,000 108 navorsings- en opvoedkundige ondersoeke van mense in XNUMX lande en gebiede aangebied. Dit het ook gedien as 'n platform vir internasionale samewerking in ruimteverkenning, wat ons begrip van verskeie wetenskaplike velde bevorder en die weg baan vir toekomstige ruimtesendings.

4. Hoe het die ISS bygedra tot STEM-onderrig?

Die ISS was instrumenteel in die bevordering van STEM-onderwys deur studente en opvoeders te betrek by werklike ruimtenavorsing en eksperimente. Dit inspireer die volgende generasie wetenskaplikes en ingenieurs om loopbane in STEM-velde te volg.