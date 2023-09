Bevordering van Kuswatervoëlbewaring in China: Beleidsvordering en -uitdagings

’n Onlangse resensie wat in die joernaal Avian Research deur Zhijun Ma en kollegas gepubliseer is, beklemtoon die vordering en uitdagings in die bewaring van kuswatervoëls in China se kusvleilande. Kusvleilande is belangrike ekosisteme wat bydra tot die koolstofsiklus, versagting van natuurrampe, plaaslike lewensbestaan ​​en ondersteuning van biodiversiteit. Watervoëls, veral, is 'n aanduiding van vleilandgesondheid en dien as vlagskipspesies vir bewaringspogings.

China se kusvleilande speel 'n deurslaggewende rol in die broei-, migrasie- en winterhabitatte van tienmiljoene watervoëls. Uitgebreide landherwinningsprojekte het egter gelei tot 'n afname in watervoëlbevolkings. Die Chinese regering het die afgelope jare aansienlike pogings en beleggings in die bewaring van kusvleilande aangewend, maar die doeltreffendheid van hierdie maatreëls en enige bestaande gapings bly onduidelik.

Die studie beklemtoon die vordering in nasionale-vlak bewaringswetgewing, regulasies en aksieplanne, sowel as verbeterde beleidsdoeltreffendheid en betrokkenheid van belanghebbendes. Verskeie dringende kwessies duur egter voort, veral met betrekking tot habitatbewaring en -bestuur. Dit sluit in die herstel van kusvleilande, beheer van indringerspesies soos Spartina alterniflora, bestuur van omgewingsbesoedeling en verbetering van kunsmatige habitatkwaliteit.

Die skrywers beklemtoon die belangrikheid van die beveiliging van natuurlike gety-vleilande en die verbetering van habitatgehalte, veral vir kuswatervoëls wat sterk op tussengety-habitats staatmaak. Hulle beveel gereelde monitering van besoedelstowwe, ekovriendelike ekonomiese modelle en beperkings op landbouchemikalieë en antibiotika in kusgebiede aan om menslike aktiwiteitsimpakte te versag en mens-voëlkonflikte aan te spreek.

China se sentrale regering het 'n ambisieuse doelwit gestel om indringer Spartina langs die kus teen 2022 uit te roei. Uitdagings om hierdie doelwit te bereik, sluit in om metodes aan te pas by streekstoestande, die vermindering van projekimpak op die plaaslike omgewing en biodiversiteit, en die voorkoming van toekomstige Spartina-herinval. Vinnige herstel van habitatte na Spartina-uitwissing is van kardinale belang om geskikte watervoëlhabitats te skep.

Die skrywers glo dat daar geleenthede is vir die verdere verbetering van watervoëlbewaring en kusvleilandbeskerming in China deur bewysgebaseerde besluitneming en aksies. Wetenskapgebaseerde benaderings is nodig om die uitdagings aan te spreek en die langtermynbewaring van kuswatervoëls en hul habitatte te verseker.

