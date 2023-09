Ranatec bou seinverwerkingshardeware vir Square Kilometer Array Observatory

Ranatec, 'n filiaal van die Qamcom-groep en 'n toonaangewende verskaffer van toets- en meettoerusting vir RF- en mikrogolftoepassings, is deur Qamcom Research and Technology gekies om die gevorderde seinverwerkingsapparatuur vir die Square Kilometer Array Observatory (SKAO) te bou. Die SKAO is 'n interregeringsorganisasie wat besig is om die wêreld se kragtigste radioteleskope in Australië en Suid-Afrika te bou.

Die SKAO-teleskope sal vir 'n verskeidenheid studies gebruik word, insluitend die verkenning van die vroeë heelal, die vorming van sterre en sterrestelsels, en die soeke na buiteaardse lewe. Ranatec se rol in die projek sal wees om 'n reeks sleuteloplossings vir die teleskope te integreer en aan te vul.

Hierdie aanstelling is 'n beduidende prestasie vir Ranatec, aangesien dit nie net hul kundigheid in seinbestuur ten toon stel nie, maar ook hul posisie as 'n verskaffer van sleuteloplossings vir ontwikkeling en produksie versterk. Die samewerking tussen Ranatec en Qamcom Research and Technology sal hul vermoë om idees en innovasies in werklike oplossings te omskep, verder verbeter.

Bengt Münter, projekbestuurder by Qamcom, het Ranatec geprys vir hul prestasiegeskiedenis in die lewering van innoverende oplossings en hul kundigheid in die vervaardiging van gespesialiseerde toets- en meettoerusting. Hy het gesê dat Ranatec se betrokkenheid 'n integrale deel van die samestelling en toetsing van die gevorderde gedigitaliseerde voerontvangerstelsel vir die SKAO-projek sal wees.

Die Qamcom SKAO-opdrag is deel van 'n breër internasionale samewerking wat strek tot 2027. Qamcom is verantwoordelik vir die integrasie van komponente van ander verskaffers in die hoofstelsel. Die projek behels ook samewerking met Onsala Space Observatory en Chalmers Universiteit van Tegnologie, twee toonaangewende rolspelers in die konstruksie van die SKAO-teleskope.

Ranatec beskou hierdie geleentheid as 'n unieke geleentheid vir groei en 'n kans om saam met visioenêre leiers in Sweedse tegnologie en ruimtenavorsing te werk. Die maatskappy is geëerd om vir hierdie gesogte projek gekies te word en sien daarna uit om by te dra tot die sukses van die SKAO Sterrewag.

