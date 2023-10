Penn State-navorsers ontdek kompleks by sel-tot-sel-aansluitings

Navorsers by Penn State College of Medicine het gevorderde beeldtegnieke gebruik om die ingewikkelde werking van sellulêre verbindings op verskeie vlakke te bestudeer. Gedryf deur die waarneming van siektes, kan hierdie studies moontlik lei tot nuwe behandelings vir pasiënte met velsiektes, kankers, neurologiese toestande en ander afwykings.

Onder leiding van professor Andrew Kowalczyk, fokus die span op seldsame velsiektes as 'n konteks vir die ondersoek van sellulêre adhesie. Die vermoë van selle om weefsel te verbind en te vorm, is van kardinale belang vir normale weefsel- en orgaanfunksie. Kowalczyk se span, bestaande uit nadoktorale skoliere, gegradueerde studente, personeel, fakulteit en internasionale medewerkers, kombineer hul kundigheid in lewendige selbeelding en masjien/diep leer om die raaisels van selkontakte te ontrafel.

Een van hul onlangse ontdekkings behels die bestudering van desmosome, noodsaaklike sellulêre adhesiestrukture wat in organe soos die vel en hart gevind word. Die navorsers het 'n komplekse vorming tussen desmosome en die endoplasmiese retikulum (ER), 'n membraneuse sisteem in selle wat betrokke is by proteïenvou en vervoer, onthul. Hierdie onverwagte bevinding was gebaseer op die waarnemings van seldsame velsiektes.

Die span het gevorderde beeldtegnieke, insluitend fluoresserende etikettering en lewendige selbeelding, gebruik om die ER-desmosoomkompleks te visualiseer. Hulle het ook met Janelia Navorsingskampus saamgewerk om gefokusde ioonstraalskanderende elektronmikroskopie (FIB-SEM) vir 'n hoë-resolusie 3D-rangskikking van die kompleks te gebruik.

Masjienleer het 'n beduidende rol in die studie gespeel, wat beeldherstel en segmentering van die mikroskopiedata moontlik gemaak het. Hierdie tegnologie het die beeldverwerking versnel en gedetailleerde weergawes van die ER-desmosoom-assosiasie gelewer.

Voorlopige bewyse dui daarop dat die ER-desmosoomkompleks as 'n stressensor kan funksioneer, wat reageer op ontwrigting van sel-sel-kontakte. Verdere studies word gedoen om te ondersoek hoe hierdie strukturele kompleks selle in staat stel om op meganiese stimuli te reageer.

Hierdie navorsing werp nie net lig op die fundamentele biologie van sellulêre verbindings nie, maar beklemtoon ook die potensiaal vir mediese innovasies in die toekoms. Deur kundiges van verskeie wetenskaplike dissiplines bymekaar te bring, is Penn State College of Medicine aan die voorpunt om die ingewikkeldhede van die lewe op verskillende skale te ontbloot.

Bronne:

– Penn State College of Medicine

– Natuur Sel Biologie