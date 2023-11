Wetenskaplikes ontdek nuwe potensiaal vir koraalhitteverdraagsaamheid deur Symbionts

Nuwe navorsing wat deur die Australiese Instituut vir Mariene Wetenskap (AIMS) en die Universiteit van Melbourne gedoen is, het 'n moontlike oplossing ontdek om koraalriwwe te help om bleikgebeurtenisse te weerstaan ​​wat veroorsaak word deur stygende oseaantemperature. Die studie onthul dat volwasse fragmente van 'n koraalspesie, behandel met gespesialiseerde hitte-geëvolueerde simbiote, 'n verhoogde vermoë het om bleiking te verdra en teen 'n vinniger tempo te herstel. Hierdie deurbraak bied hoop vir die toekoms van koraalherstel en bewaringspogings.

Vorige studies het gefokus op natuurlike hitte-verdraagsame simbiote, maar het ontdek dat alhoewel hulle 'n koraal se weerstand teen hitte verbeter het, dit dikwels ten koste van groei gekom het. Daarteenoor het die simbiote wat in hierdie nuwe navorsing gebruik is, wat tien jaar lank aan verhoogde temperature blootgestel is, nie die koraal se vermoë om te groei in gevaar gestel nie. Hierdie bevinding dui daarop dat hitte-geëvolueerde simbiote moontlik 'n waardevolle hulpbron vir rifherstel oor verskillende koraalspesies en lewensfases kan wees.

Tydens die studie is volwasse koraalfragmente van die Galaxea fascicularis-spesie, wat chemiese bleiking ondergaan het, van die hitte-ontwikkelde simbiote voorsien. Die wetenskaplikes het opgemerk dat die simbiote vir twee jaar 'n simbiotiese verhouding met die korale behou het, wat gelei het tot vinniger herstel van bleiking en verbeterde hitteverdraagsaamheid, sonder om groei te belemmer.

Hoofskrywer van die studie, Dr Wing Yan Chan, het die potensiaal van hitte-geëvolueerde algsimbiote beklemtoon vir langtermynvoordele in koraalhitteverdraagsaamheid. Die stabiliteit van die simbiose oor tyd gee hoop dat hierdie simbiote vir baie jare vorentoe kan voortgaan om voordele aan koraalgashere te bied.

Hierdie navorsing verteenwoordig 'n belangrike stap vorentoe om te verstaan ​​hoe om hitteverdraagsaamheid in korale te verbeter. Die volgende kritieke fase van die studie sal gekontroleerde veldproewe behels om te bepaal of die intervensie suksesvol is buite die laboratoriumomgewing, met verskillende koraalspesies en op 'n groter skaal.

Die bevindinge beklemtoon die belangrikheid van die vermindering van emissies en die aktiewe bestuur van koraalrifstelsels. Nuwe ingrypings soos hitte-geëvolueerde simbiote het die potensiaal om klimaatverdraagsaamheid te bevorder en veerkragtigheid in koraalriwwe te bou, wat uiteindelik hul kanse op oorlewing verhoog.

Vrae:

V: Wat is simbiote?

A: Simbiote is klein selle van alge wat in koraalweefsel woon, wat korale energie verskaf om te groei.

V: Hoe dra die studie by tot koraalherstelpogings?

A: Die studie dui daarop dat die behandeling van volwasse koraal met hitte-ontwikkelde simbiote hul hittetoleransie kan verbeter en vinniger herstel van bleiking kan bevorder, sonder om groei te benadeel.

V: Wat is die volgende stap in hierdie navorsing?

A: Die volgende stap behels die uitvoer van beheerde veldproewe om te bepaal of die ingryping effektief is buite die laboratorium, met verskillende koraalspesies en op 'n groter skaal.

V: Waarom is dit belangrik om koraalhitteverdraagsaamheid te verbeter?

A: Die verbetering van koraalhitteverdraagsaamheid is noodsaaklik vir die beskerming van koraalriwwe teen die nadelige gevolge van klimaatsverandering, soos bleiking en sterftes.