ISRO se Aditya-L1-missie: Verken die Aarde-Son L1-punt

Indië se eerste sonsending, Aditya-L1, is op pad na die Aarde-Son L1-punt, en die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) het 'n situasiebewustheidsontleding van hierdie ligging gedoen. Die Aarde-Son L1-punt is 'n Lagrange-punt, wat 'n unieke plek in die ruimte is waar die gravitasiekrag van twee massiewe liggame, in hierdie geval die Son en Aarde, presies gelyk is aan die sentripetale krag wat nodig is vir 'n klein voorwerp soos 'n ruimtetuig om te beweeg saam met hulle.

Volgens ISRO is Lagrange-punte ideale liggings vir ruimtetuie omdat dit minimale wentelbaankorreksies en brandstof benodig om die gewenste wentelbaan te handhaaf. Daar is vyf Lagrange-punte vir enige kombinasie van twee orbitale liggame, met L1, L2 en L3 wat dinamies onstabiele punte is en L4 en L5 stabiele punte.

Die Aarde-Son L1-punt, spesifiek, is betekenisvol omdat dit tussen die Son en die Aarde geleë is, wat deurlopende waarnemings van beide primêre liggame, deurlopende kommunikasie met die Aarde en 'n onbelemmerde uitsig op hemelliggame moontlik maak. Aditya-L1, wat as 'n sonsterrewag rondom die L1-punt sal optree, sal in 'n "Halo-baan" werk wat 'n buite-vlak bewegingskomponent relatief tot die Son en Aarde behels.

ISRO beklemtoon die belangrikheid daarvan om naby-benaderingsbepalings en wentelbaanbepaling vir ruimtetuie in die Lagrange Point-baan uit te voer om veiligheid te verseker en potensiële botsings met naburige ruimtetuie te vermy. Vorige missies, soos die International Sun-Earth Explorer (ISEE-3), die Genesis-missie en die Gravity Recovery and Interior Recovery (GRAIL)-missie, het die L1-punt gebruik en bygedra tot ons begrip van ruimte en vermoë om ruimte te monitor weergebeurtenisse.

Die Earth-Sun L1-punt is ook die tuiste van verskeie operasionele ruimtetuie wat vroeë waarskuwings bied vir ongunstige ruimteweergebeurtenisse, wat wentelende ruimtebates en grondgebaseerde infrastruktuur beskerm. ISRO beplan om periodiek die situasiebewustheid van die L1-punt te ontleed met die ondersteuning van NASA-JPL.

Bronne: ISRO, NASA