Indië se Aditya-L1 Sonruimte-sterrewag ondergaan trajek-korreksie

Indië se eerste sonruimte-sterrewag, Aditya-L1, het 'n trajekkorreksie-maneuver (TCM) suksesvol voltooi op sy reis na die Sun-Earth Lagrange Point-1. Die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) het die TCM op 6 Oktober uitgevoer, na aanleiding van 'n vorige maneuver op 19 September. Die doel van die TCM was om die ruimtetuig se baan reg te stel en te verseker dat dit op die beoogde pad is na die Halo-baan-invoeging om L1.

ISRO het aangekondig dat die ruimtetuig gesond en in 'n goeie toestand is terwyl dit voortgaan met sy sending na sy eindbestemming, wat 1.5 miljoen kilometer van die aarde af geleë is. Aditya-L1 het reeds 'n afstand van 9.2 lakh kilometer van die Aarde af verbygesteek, en het die invloedsfeer van die Aarde suksesvol vrygespring.

Dit is nie die eerste keer dat ISRO 'n ruimtetuig buite die Aarde se invloedsfeer stuur nie. Die Mars Orbiter-sending was die eerste suksesvolle sending van hierdie soort deur die Indiese ruimte-agentskap.

Aditya-L1 se reis na L1 behels om deur die Trans-Lagrangian Point-1 (TL1I) te gaan, wat dit op die pad na sy eindbestemming sit. Die ruimtetuig se magnetometer sal in die komende dae weer aangeskakel word namate dit verder die ruimte invaar.

Lagrangepunte is unieke plekke in die ruimte waar die gravitasiekragte van twee massiewe liggame, soos die Son en Aarde, presies balanseer met die sentripetale krag wat nodig is vir 'n klein voorwerp soos 'n ruimtetuig om saam met hulle te beweeg. Alhoewel die L1-punt onstabiel is, is dit die voorkeurbaan vir 'n ruimtetuig soos Aditya-L1.

ISRO het gevorderde wentelbaanbepalingsagteware ontwikkel om die baan van Aditya-L1 op te spoor en te verseker dat dit regdeur sy missie in die korrekte wentelbaan bly. Dit is 'n belangrike mylpaal vir Indië se ruimteverkenningspogings, en dit maak moontlikhede oop vir toekomstige missies om ander hemelliggame, soos Venus en ekso-sonplanete, te bestudeer.

