Indië se Aditya L1-sending is besig om sy pad deur die ruimte te baan en nader aan sy nuwe tuiste by Lagrange Point 1. Die ruimtetuig, wat op 2 September vanaf Indië gelanseer is, sal in 'n unieke wentelbaan om die Son-Aarde L1-punt werk, sowat 1.5 miljoen kilometers van die aarde af.

Lagrangepunte is spesifieke plekke in die ruimte waar die gravitasiekragte van twee groot liggame die sentripetale krag wat deur 'n kleiner voorwerp gevoel word balanseer. Hierdie punte is ideaal vir ruimtetuie omdat hulle minimale brandstof benodig vir wentelbaankorreksies. Van die vyf Lagrange-punte in enige tweeliggaamstelsel is Lagrange Point 1 (L1) besonder betekenisvol. Geleë tussen die Son en Aarde, maak dit voorsiening vir deurlopende waarneming van beide liggame en onbelemmerde uitsigte van ander hemelse entiteite.

Aditya L1 sal in 'n "Halo-baan" om die Son-Aarde L1-punt beweeg. Hierdie bane het driedimensionele en periodieke beweging relatief tot die primêre liggame. Die grootte van die wentelbaan verseker dat Aditya L1 deurlopend vanaf die Aarde waargeneem kan word, wat blykbaar ’n stralekrans rondom Lagrangepunt 1 vorm.

Die sending se primêre doelwit is om omvattende waarnemings van die Son se fotosfeer, chromosfeer en korona te verskaf. Aditya L1 sal aansluit by verskeie ander operasionele ruimtetuie wat voorheen die Sun-Earth L1-punt beset het, insluitend die International Sun-Earth Explorer (ISEE-3), die Genesis-sending, ESA se LISA Pathfinder, China se Chang'e 5-maanwentelbaan, en NASA's Gravity Recovery and Interior Recovery (GRAIL) missie.

Ruimtetuie wat by die Sun-Earth L1-punt geposisioneer is, speel 'n kritieke rol in die monitering en verskaffing van vroeë waarskuwings vir ongunstige ruimteweergebeurtenisse. Hierdie waarskuwings is noodsaaklik vir die beskerming van wentelende ruimtebates en grondgebaseerde infrastruktuur. Aditya L1 sal bydra tot ons begrip van ruimte en ons in staat stel om ruimteweergebeure beter te monitor en te voorspel.

Ten spyte van die groot afstande en yl bevolking by die Lagrange Point 1, beplan ISRO (Indian Space Research Organisation) om periodieke noue benadering-assesserings vir Aditya L1 uit te voer. Dit is nodig weens die groot posisionele onsekerheid en die sensitiwiteit vir ander versteuringskragte. In samewerking met NASA-JPL, sal hierdie assesserings die veiligheid van die missie verseker en enige potensiële nabye naderings met naburige ruimtetuie voorkom.

Aditya L1 sal na verwagting Lagrangepunt 1 op 6 Januarie 2024 bereik.

Definisies:

– Lagrangepunt: ’n Plek in die ruimte waar die gravitasiekragte van twee groot liggame die sentripetale krag wat deur ’n kleiner voorwerp gevoel word balanseer.

– Halo-baan: ’n Wentelbaan om ’n Lagrange-punt wat driedimensionele en periodieke beweging het relatief tot die primêre liggame.

Bronne: India Today