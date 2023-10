ISRO voer baankorreksie op Aditya-L1-ruimtetuig uit

Die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) het onlangs 'n trajekkorreksie-maneuver (TCM) op die Aditya-L1-ruimtetuig uitgevoer, wat tans op pad is na die Lagrangian 1 (L1)-punt. Die TCM is op 6 Oktober uitgevoer, en ISRO het berig dat die ruimtetuig in goeie gesondheid is en op koers is na sy bestemming.

Die TCM was nodig om die trajek reg te stel ná die Trans-Lagrangian Point 1 Insertion (TL1I) maneuver, wat op 19 September plaasgevind het. Die TL1I maneuver het die begin van die ruimtetuig se 110 dae lange reis na die L1-punt, wat ongeveer geleë is, gemerk. 1.5 miljoen km van die aarde af. Die L1-punt lê tussen die son-aarde-lyn en is ongeveer 1% van die aarde-son-afstand.

Die Aditya-L1-sending, Indië se eerste sonsterrewag, is op 2 September gelanseer, en sedertdien vorder die ruimtetuig geleidelik na sy bestemming. Tydens sy reis sal die magnetometer-loonvrag, wat by die Laboratorium vir Elektrooptiese Stelsels in Bengaluru ontwikkel is, geaktiveer word om interplanetêre magnetiese velde te meet.

ISRO verwag dat Aditya-L1 die L1-punt teen Januarie 2024 sal bereik. Hierdie missie is 'n beduidende prestasie vir Indië se ruimteprogram en sal bydra tot ons begrip van die son en die impak daarvan op ruimteweer.

Bron: ISRO