Aditya se L1-missie op koers om L1-punt binne 18 dae te bereik: ISRO-voorsitter

ISRO-voorsitter S Somanath het bevestig dat die Aditya L1-sending bevredigend vorder en na verwagting die L1-punt in die volgende 18 dae sal bereik. Hierdie missie het ten doel om die son se korona en sy dinamika te bestudeer.

Benewens die Aditya L1-sending, beplan ISRO ook om die X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat) in Desember te lanseer. Die XPoSat is ontwerp om die polarisasie van kosmiese X-strale te bestudeer.

Tydens 'n inligtingsessie by die Hacking and Cyber ​​Briefing Conference, het Somnath die uitdagings wat ISRO in die gesig gestaar het om Indië se ruimte-infrastruktuur te beveilig, uitgelig. Hy het kommer uitgespreek oor die toenemende bedreigings van akteurs in die buurt wat probeer om Indië se ruimtestelsels binne te dring.

ISRO het proaktiewe maatreëls getref om hierdie bedreigings te versag. Die agentskap het 'n praktyk geïmplementeer om kwesbaarhede op die ontwerpstadium self te identifiseer en aan te spreek. Hierdie benadering verseker dat intranet- en internetstelsels fisies geskei is en bedreigings by die koppelvlak voorkom.

Deur hierdie veiligheidsmaatreëls aan te neem, beoog ISRO om te verhoed dat enige potensiële bedreigings dieper in die ruimte-infrastruktuur infiltreer. Die agentskap bly daartoe verbind om die land se ruimtebates te beskerm.

Definisies:

– L1 Punt: 'n Punt in die ruimte waar die gravitasiekragte van twee hemelliggame mekaar rofweg balanseer.

– X-straal Polarimeter Satelliet (XPoSat): 'n Satelliet wat ontwerp is om die polarisasie van kosmiese X-strale te bestudeer.