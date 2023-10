Indië se Aditya-L1-ruimtetuig ontsnap suksesvol aan die aarde se invloed

Die Aditya-L1-ruimtetuig, wat op 2 September 2023 deur die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie (Isro) gelanseer is, het 'n afstand van 9.2 lakh kilometer van die aarde af verbygesteek, wat sy suksesvolle ontsnapping uit die planeet se invloedsfeer aandui. Isro het aangekondig dat die ruimtetuig nou op pad is na die Sun-Earth Lagrange Point 1 (L1). Hierdie prestasie volg op die sukses van Isro se vorige missie, die Mars Orbiter Mission, om 'n ruimtetuig buite die Aarde se invloedsfeer te stuur.

Aditya-L1 is Indië se eerste missie gewy aan die bestudering van die Son, met die fokus op die begrip van die fotosfeer, chromosfeer en korona. Die sending is toegerus met sewe duidelike loonvragte, waarvan vyf deur Isro en twee deur akademiese institute in samewerking met die ruimte-agentskap ontwikkel is. Hierdie loonvragte sal help om noodsaaklike data oor die Son en sy verskeie verskynsels in te samel.

Een van die noemenswaardige aspekte van Aditya-L1 se sending is sy wentelbaan om die Son-Aarde L1-punt, wat ongeveer 1.5 miljoen kilometer van die Aarde af geleë is. Hierdie punt staan ​​bekend as 'n Lagrange-punt of librasiepunt, waar die gravitasiekrag tussen twee massiewe liggame, in hierdie geval die Son en Aarde, presies die sentripetale krag balanseer wat nodig is vir 'n kleiner voorwerp, soos 'n ruimtetuig, om daarmee te wentel.

Die Aditya-L1-ruimtetuig se wentelbaan om die L1-punt bied verskeie voordele. Eerstens maak dit voorsiening vir minimale brandstofverbruik en wentelbaankorreksies, wat verseker dat die ruimtetuig sy verlangde pad met minimale energieverbruik kan handhaaf. Tweedens bied hierdie strategiese posisie 'n ideale uitkykpunt vir die bestudering van sonverskynsels, aangesien dit 'n unieke perspektief op die Son en sy aktiwiteite bied.

Die Aditya-L1-missie het vier primêre doelwitte: om koronale verhitting en sonwindversnelling te verstaan, die aanvang van Coronal Mass Ejections (CME's), fakkels en naby-aarde ruimteweer te ondersoek, die koppeling en dinamika van die sonatmosfeer te ondersoek, en die studie van sonwindverspreiding en temperatuuranisotropie.

Met sy suksesvolle ontsnapping van die Aarde se invloed en sy reis na die Son-Aarde L1-punt, is die Aditya-L1-ruimtetuig gereed om waardevolle insigte in die geheimenisse van die Son by te dra en ons begrip van ons sonnestelsel te verbeter.

Definisies:

– Isro: Indiese ruimtenavorsingsorganisasie

– Aditya-L1: Indië se eerste sending om die Son te bestudeer

– Lagrangepunte: Unieke liggings in die ruimte waar die gravitasiekrag tussen twee massiewe liggame die sentripetale krag balanseer wat nodig is vir 'n kleiner voorwerp om daarmee te wentel.

Bronne:

– Isro-verklaring