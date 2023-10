Die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie voer trajek-korreksie-maneuver uit vir Aditya-L1-sonsterrewag

Die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) het 'n baankorreksie-maneuver vir die Aditya-L1-sonsterrewag suksesvol uitgevoer. Hierdie maneuver verseker dat die ruimtetuig op sy beoogde pad na die Sun-Earth Lagrange Point 1 (L1) bly. Nadat dit die Aarde se invloedsfeer verlaat het, is die ruimtetuig gesond en op pad na L1.

Volgens ISRO is die trajek-korreksie-maneuver op 6 Oktober 2023 vir ongeveer 16 sekondes uitgevoer. Dit was nodig om die trajek reg te stel ná die Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) maneuver wat uitgevoer is op 19 September 2023. Die ruimte-agentskap het verklaar dat die maneuver waarborg dat die ruimtetuig 'n stralekrans-baan om L1 sal binnegaan.

Aditya-L1, Indië se eerste sonsterrewag, is op 2 September 2023 vanaf die ruimtehawe in Sriharikota gelanseer. Voor sy lansering is 'n reeks aardgebonde maneuvers uitgevoer om die ruimtetuig genoeg momentum te gee vir sy 125 dae lange reis. Hierdie regstellende maneuvers is noodsaaklik weens die lang duur van die missie.

Sodra dit by Lagrange Point-1 geplaas is, sal Aditya-L1 sy vyf-jaar studie van die Son begin. Lagrange Point-1 is ongeveer 1.5 miljoen km van die Aarde af en bied voordele soos deurlopende waarnemings sonder okkultasie of verduisterings. Dit maak voorsiening vir ononderbroke data-insameling om die Son se korona, fotonvrystelling en sy omgewing te bestudeer.

Die suksesvolle baankorreksie-maneuver deur ISRO is 'n belangrike mylpaal in Indië se ruimteverkenningsprogram. Aditya-L1 se missie om die Son te bestudeer het ten doel om nuwe insigte oor ons sonnestelsel se sentrum te ontsluit. Met voortdurende waarnemings en ononderbroke data-insameling, hoop wetenskaplikes om 'n dieper begrip van die Son en sy verskillende aspekte te kry.

