Indië se Aditya-L1-ruimtesterrewag begin met wetenskaplike eksperimente

Indië se eerste ruimte-gebaseerde sonsterrewag, Aditya-L1, het onlangs begin met wetenskaplike eksperimente. Dit het sy finale aardgebonde maneuver, die Trans-Lagrangian Point 1 Insertion (TL1I), op 19 September 2023 suksesvol voltooi en die Aarde se gravitasie-invloedsfeer verlaat. Aditya-L1 is nou op pad na 'n stralekransbaan om Lagrange Point 1 (L1), wat 1.5 miljoen kilometer van die Aarde af geleë is. Hierdie strategiese ligging sal die ruimtetuig 'n ononderbroke uitsig oor die Son bied vir sy hele vyf jaar lange sending.

Aditya-L1 is toegerus met sewe loonvragte, bestaande uit vier afstandwaarnemingsinstrumente en drie in-situ instrumente. Die afstandwaarneming-loonvragte sluit in die sigbare emissielynkoronagraaf (VELC), sonkrag-lae-energie X-straalspektrometer (SoLEXS), son-ultravioletbeeldteleskoop (SUIT) en hoë-energie L1 wentelende X-straalspektrometer (HEL1OS). Die in-situ loonvragte is die Aditya Solar Wind Particle Experiment (ASPEX), Plasma Analyzer Package for Aditya (PAPA), en Advanced Tri-axial High-Resolution Digital Magnetometers.

VELC, die primêre loonvrag, is 'n reflektiewe koronagraaf wat ontwerp is om die son se lig te blokkeer, sodat net die korona sigbaar is. Dit beskik ook oor 'n multi-spleet spektrograaf vir die bestudering van die sonkorona deur middel van beelding en spektroskopie. SoLEXS en HEL1OS sal sonfakkels bestudeer deur onderskeidelik sagte en harde X-strale wat deur die Son uitgestraal word, te meet. SUIT, 'n ultraviolet-teleskoop, sal die sonskyf in die naby-ultraviolet-golflengtereeks afbeeld, wat waarnemings van die fotosfeer en chromosfeer verskaf.

ASPEX is 'n deeltjie-ontleder wat die samestelling en gedrag van verskillende deeltjies in sonwinde sal bestudeer. PAPA sal sonwindione en hul samestelling ontleed. Die magnetometers aan boord sal die interplanetêre magnetiese veld in die ruimte meet, en help om die uitwerking van sonaktiwiteit op magnetiese velde te verstaan.

Aditya-L1 sal waardevolle inligting oor verskeie onderwerpe bydra, insluitend koronale verhitting, ruimteweerdinamika, sonvlamme en die voortplanting van deeltjies en velde in die interplanetêre medium. Dit sal ook die boonste lae van die sonatmosfeer bestudeer, plasma-eienskappe meet, die dinamika van koronale massa-uitstoot ondersoek, en die versnelling van sonwinde ondersoek, onder andere.

In die algemeen is Aditya-L1 se wetenskaplike instrumente spesifiek ontwerp om die sonatmosfeer waar te neem en te ontleed, wat 'n groter begrip van die Son se gedrag en die impak daarvan op die Aarde se omgewing moontlik maak.

