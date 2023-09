Indië se Aditya-L1-sending op pad na Sun-Earth Lagrange Point 1

Indië se eerste sonkragsending, Aditya-L1, is op pad na sy eindbestemming by die Sun-Earth Lagrange Point 1 (L1). Hierdie punt in die ruimte is waar die gravitasiekragte van die Son en Aarde in ewewig is, wat 'n voorwerp wat daar geplaas word, toelaat om relatief stabiel te bly. Aditya-L1 sal in 'n stralekrans-baan om L1 werk, wat deurlopende waarneming van hemelliggame verskaf en kommunikasie met die Aarde moontlik maak.

Die missie, wat op 2 September van stapel gestuur is, sal in Januarie L1 bereik. Om die ruimtetuig se veiligheid te verseker, is die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) besig met situasiebewustheid. Volgens ISRO se jongste bevindinge is daar reeds vier ander operasionele satelliete by L1. Drie van hulle behoort aan NASA: WIND, Advanced Composition Explorer (ACE) en Deep Space Climate Observatory (DSCOVER). Die vierde satelliet, die Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), is 'n gesamentlike sending deur NASA en die Europese Ruimte-agentskap (ESA).

Die L1-punt is hoogs wenslik vir ruimtetuie aangesien dit minimale brandstof benodig vir wentelbaankorreksies. Die handhawing van wentelbaanstabiliteit is belangrik weens die groot posisionele onsekerheid en sensitiwiteit vir versteuringskragte. Orbit Determination (OD) vir L1 vereis die opsporing van data-insameling oor 'n lang tydperk.

Benewens Aditya-L1, het ISRO-voorsitter S. Somanath aangekondig dat 'n sending na Venus reeds opgestel is. Loonvragte vir Venus-eksplorasie is ontwikkel aangesien Venus, met sy dik atmosfeer en hoë atmosferiese druk, waardevolle insigte bied oor ruimtewetenskap en die moontlikheid dat die Aarde soortgelyke veranderinge sal ondergaan.

Die Electronics Corporation of India Limited (ECIL) werk aan ISRO se Mangalyaan-2-missie, na sy betrokkenheid by die Chandrayaan-2 en Aditya-L1-missies. ECIL werk saam met ISRO in die ontwerp en ontwikkeling van antennastelsels en programlogikabeheerders. Die suksesvolle maneuver van die Aditya-L1-sending demonstreer die deurslaggewende rol van ECIL se antennastelsel in sy kommunikasie, terwyl ECIL se Deep Space Network-antenna data-verkryging van die Chandrayaan-sending vergemaklik het.

