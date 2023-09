Verantwoording vir suurstofveranderlikheid in kusekosisteme

Die afname van suurstofvlakke in oseane as gevolg van klimaatsverandering en besoedeling hou 'n beduidende bedreiging in vir seelewe en ekosisteme. Om die lot van seelewe akkuraat te projekteer, vereis egter dat rekening gehou moet word met die variasie in suurstofvlakke oor tyd en ruimte in mariene ekosisteemmodelle, volgens navorsers aan die King Abdullah Universiteit van Wetenskap en Tegnologie (KAUST).

Huidige modelle slaag nie daarin om die dinamika van suurstof vas te lê in kus-ekosisteme wat ryk is aan suurstofproduserende organismes soos seegras weivelde, mangrovewoude en koraalriwwe nie. Hierdie ekosisteme het 'n ander dinamika in vergelyking met minder produktiewe gebiede van die see, wat soms na verwys word as "blou woestyne."

In 'n studie gelei deur mariene wetenskaplike Marco Fusi, het waarnemings van krappe in 'n mangrovebos hul vermoë om te oorleef in suurstof-oorversadigde waters aan die lig gebring, danksy verhoogde suurstofproduksie in warmer temperature. Die navorsers het ook skommelinge in suurstofvlakke in die Venesiese strandmeer en koraalriwwe in die Rooi See gevind, wat vorige aannames oor suurstof-uitgeputte "dooie sones" uitdaag.

Die navorsing beklemtoon die behoefte om komplekse wiskundige modelle te ontwikkel wat die variasie van suurstofvlakke in mariene ekosisteembestuur insluit. Lineêre modelle gebaseer op gemiddelde waardes van opgeloste suurstof is onvoldoende om die ware dinamika van kus-ekosisteme vas te lê.

Die studie se bevindinge dui daarop dat mariene spesies in produktiewe ekosisteme 'n hoë kapasiteit vir aanpassing en veerkragtigheid het, in teenstelling met vorige voorspellings van aansienlike verlies aan biodiversiteit. Deur fluktuasies in modelle in te sluit, kan wetenskaplikes 'n beter begrip kry van die vermoë van mariene spesies om doeltreffende bewaringstrategieë aan te pas en te ontwikkel.

Die studie is in die joernaal Nature Geoscience gepubliseer.

Bron: Folco Giomi et al, Suurstofdinamika in mariene produktiewe ekosisteme op ekologies relevante skale, Nature Geoscience (2023)